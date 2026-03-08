El Día Mundial del Riñón se conmemoró con una amplia jornada de salud renal en el Hospital Interdistrital Evita

Desde hace 20 años, el segundo jueves de marzo, se evoca esta fecha con el objetivo de visibilizar la importancia del cuidado de estos órganos vitales, como de prevenir y reducir el impacto de la enfermedad renal.

El 12 de marzo se conmemora a nivel mundial el Día del Riñón, iniciativa conjunta de la Sociedad Internacional de Nefrología (ISN) y la Federación Internacional de Fundaciones Renales (IFKF), que este año propone el lema “Salud Renal para Todos: Cuidar a las personas, proteger el planeta”.

En ese marco, a partir de las 10 horas de este jueves 12, el Hospital Interdistrital Evita de la ciudad de Formosa llevó a cabo una importante jornada integral, organizada por los servicios de nefrología y nutrición para difundir y concientizar sobre el cuidado de la salud renal a los pacientes, familiares y a la comunidad en general.

A lo largo del evento se realizaron encuestas sobre salud renal, además de chequeos para detectar factores de riesgo que incluyeron: control de peso, índice IMC, presión arterial y glucemia.

Los profesionales hicieron hincapié en los controles periódicos, remarcando que la enfermedad renal puede prevenirse y detectarse a tiempo para que el paciente pueda recibir un tratamiento adecuado y oportuno, que posibilite desacelerar su progresión y evitar complicaciones.

Para ello, se entregaron folletos y se desarrollaron charlas informativas, desde las que se promovieron principalmente prácticas de vida saludables que contribuyen a cuidar el buen funcionamiento de los riñones y prevenir la enfermedad renal, como: alimentación saludable, una dieta baja en sodio, actividad física diaria, mantener un peso acorde, no fumar, no consumir fármacos antiinflamatorios de forma habitual.

“El lema de este año nos presenta un llamado de acción doble y complementario”, indicó la jefa del Servicio de Nefrología, la doctora Judith Palma. Y explicó que, por un lado, insiste en la detección temprana como fundamental, dado que la insuficiencia renal en sus etapas iniciales, a menudo no presenta síntomas.

“Esa falta de señales de advertencia, nos subraya la importancia de la prevención y adoptar hábitos de vida saludables, como una alimentación sana y equilibrada, más unaactividad física regular. A lo que debe agregarse un buen control de la presión arterial y la glucemia, que son los pilares para cuidar de nuestra salud renal”.

Por otro lado, continuó: “Cuidar de nosotros mismos tiene un impacto positivo directo en la protección del planeta. Esto se ilustra claramente en el alto impacto ambiental que tiene la terapia sustitutiva renal con hemodiálisis, dado que requiere del uso de una elevada cantidad de agua y energía”, expuso.

A su vez, en el 2026, los equipos de salud impulsan a realizar la consulta a tiempo para promover el trasplante antes de que el paciente necesite diálisis de urgencia “teniendo en cuenta que es, probablemente, una de las intervenciones más respetuosas con el medio ambiente disponibles en el cuidado renal”, señaló.

A modo de conclusión, la nefróloga remarcó que el Día Mundial del Riñón “nos recuerda que el camino hacia una salud renal óptima debe recorrerse de manera consciente, adoptando hábitos saludables y fomentando la detección temprana. Eso nos ayuda a cuidar a la gente y al hacerlo, podemos contribuir a proteger el planeta, disminuyendo la huella ecológica del sistema de salud renal”.















