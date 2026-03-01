El Instituto Macedo Martínez ofrece dos carreras de alta vanguardia tecnológica

Informaron que las inscripciones a la Tecnicatura Superior en Ciencia de Datos e Inteligencia Artificial y en Desarrollo de Software continúan abiertas para el ciclo lectivo 2026.

En el marco de su 45° aniversario, el Instituto Superior Privado “Robustiano Macedo Martinez” confirmó su oferta académica para el ciclo lectivo 2026, centrada en la innovación tecnológica y la salida laboral inmediata.

Javier Castro, rector de la institución, brindó detalles sobre ambas propuestas y señaló que “la gran novedad” es la Tecnicatura Superior en Ciencia de Datos e Inteligencia Artificial, que tiene una duración de tres años.

“Somos el único instituto en la provincia que abrió este año esta oferta académica”, destacó y precisó que “es una carrera nueva que la diseñamos acá y que por supuesto fue aprobada por el Ministerio de Cultura y Educación de la provincia y ya estamos tramitando su validez nacional, que lleva su proceso”.

En este sentido, indicó que “tiene mucha demanda laboral, porque hoy se manejan datos en todas las empresas y organismos públicos y privados”, puntualizando que “el técnico en Ciencia de Datos está capacitado para poder manejar grandes cantidades de datos usando la inteligencia artificial”.

Además, sumó que “la otra carrera es de Técnico Superior en Desarrollo de Software, que ya la venimos dictando hace bastante tiempo, contando con un equipo de profesores muy preparado y capacitado, con mucha experiencia en el campo de la programación”.

Informó que “también dura tres años y tiene mucha demanda laboral”.

Respecto a las inscripciones, subrayó que “todavía tenemos cupos para las dos carreras, así que estamos dispuestos a dar toda la información a quienes quieran”, destacando que “las clases comienzan el 16 de marzo, pero vamos a estar inscribiendo toda esa semana”.

Además, el rector recordó que, al ser una institución con trayectoria, el instituto mantiene “cuotas accesibles” para garantizar el acceso a la formación técnica de calidad.

Y comentó que quienes estén interesados pueden acercarse de 19 a 23 horas de lunes a viernes a España 780 o consultar por las redes sociales, tanto en Instagram como en Facebook, encontrándolos como MacedoMartínez_FSA.



