El gobernador Insfrán evocó el Día Internacional de la Mujer

En la significativa fecha, las manifestaciones se siguen centrando en la igualdad de derechos y oportunidades.

Con motivo del Día Internacional de la Mujer, el gobernador de Formosa, Gildo Insfrán, enfatizó que este 8 de marzo “conmemoramos la lucha histórica de las mujeres por la igualdad de derechos, la participación y el reconocimiento en todos los ámbitos de la sociedad”.

En ese sentido, subrayó que “renovamos el compromiso de continuar promoviendo políticas públicas que fortalezcan la equidad de género, el respeto y la inclusión, avanzando hacia una sociedad más justa para todas las formoseñas y los formoseños”.

Mensaje en la Legislatura

En su discurso del pasado 1º de marzo en la Legislatura Provincial, en la apertura de las sesiones ordinarias, el primer mandatario remarcó: “No quiero dejar pasar un dato que, a pesar de los avances logrados, sigue siendo muy preocupante. El año pasado se asistieron a 3202 personas en situación de violencia de género desde la Secretaría de la Mujer, incluyendo asesoramiento legal y acompañamiento tanto psicológico como social”.

“Estamos transitando un proceso de avance cultural en este sentido, pero aún es insuficiente –afirmó-. Por este motivo, en la reforma constitucional se incluyó el nuevo artículo 49 que establece el abordaje integral de la violencia de género para su atención, sanción y erradicación”.

Además, agregó que “se incorporó la perspectiva de género y el respeto a las diversidades en el diseño y ejecución de políticas públicas, así como la promoción de la igualdad en el acceso a las oportunidades y derechos en lo social, familiar, económico, político y cultural”.

“Siento orgullo de que en Formosa, nuevamente, hayamos honrado la tradición histórica del Peronismo de consagrar nuevos derechos, y en particular éstos que la mujer formoseña ha conquistado por mérito propio”, aseveró en la oportunidad.



