Destacan al Ministerio de la Comunidad como “un gran ejecutor de las políticas públicas del Gobierno de Formosa”





Desde diversas áreas, la cartera social trabaja de manera articulada para abordar, acompañar y resolver las situaciones de vulneración de derechos.

La licenciada Ana Franco, coordinadora de la Línea 102, y la licenciada Manuela Benítez, coordinadora institucional de la Dirección de Niñez y Adolescencia, dialogaron con la Agencia de Noticias Formosa (AGENFOR) para detallar las acciones que cada área lleva adelante.

En el caso de la Línea 102, Franco explicó que “es un servicio de atención al niño, niña y adolescente que se encuentra en vulneración de derechos, es decir, situaciones de maltrato, negligencia, adicciones y otras problemáticas que afecten a su desarrollo”.

Y agregó que es gratuita, confidencial y se encuentra disponible las 24 horas. “Actualmente también pueden comunicarse por WhatsApp”, ahondó.

Por su parte, Benítez declaró que “el Ministerio de la Comunidad es un gran ejecutor de las políticas públicas del Gobierno de Formosa” y a modo de ejemplo, indicó que “en la ciudad de Clorinda se siguen sumando dispositivos como estrategia de intervención”.

Ello está destinado a niños, niñas, adolescentes, adultos y personas con discapacidad, indicó.

Recordó que en dicha ciudad se encuentra el Espacio ECO, a través del cual “se trabaja de manera cercana con el vecino”, al igual que “está el Instituto de Investigación, Asistencia y Prevención de las Adicciones (IAPA)” y, en este último tiempo, “un dispositivo de espacio de promoción y protección de derechos que trabaja con chicos, adolescentes y las familias de manera articulada con otras áreas para tratar de abordar, acompañar y resolver las situaciones de vulneración de cualquier edad”.



