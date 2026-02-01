Arrúa pidió “no normalizar” la inauguración de obras públicas en este contexto nacional

El diputado provincial por el justicialismo, Hugo Arrúa, reflexionó sobre el discurso brindado por el gobernador Gildo Insfrán en la 53° Apertura de Sesiones Ordinarias de la Legislatura de Formosa y puso en valor sus expresiones “con nueva Constitución y en un tiempo político determinante por lo que está sucediendo en el mundo y el país”.

“Que tiene su coletazo general donde se nota la diferenciación que existe, ese contraste desde la aplicación de un proyecto como es el caso del Modelo Formoseño, con esa realidad nacional donde lamentablemente los intereses del que menos tiene están siendo destruidos”, sostuvo.

Y agregó: “Mientras acá en Formosa seguimos luchando con la aplicación de una ideología contraria, es decir, dar mejores oportunidades y defender a aquel que menos tiene, que en esa modernización de nuestra Constitución está perfectamente explícito los derechos de la ancianidad, de los niños, la educación, la salud, la seguridad”.

En ese sentido, el legislador advirtió sobre “la normalidad” que “le damos a todo esto” porque “estamos acostumbrados a decir que el Gobernador inauguró obras” pero el Gobierno nacional, hasta hoy, “no ha inaugurado una sola”.

“Y nosotros, con las inauguraciones que se han hecho de las escuelas el lunes, llevamos 1555 obras educativas; si en el país se hubiese inaugurado con Milei 100 obras hubiese sido algo excepcional ya, pero una no se ha inaugurado”, indicó.

Y consideró, entonces, que “en una provincia tan criticada como la nuestra, que está llevando este proceso de revolución social y que, naturalmente, eso marca lo que está sucediendo, es algo exponencial que no podemos normalizarlo”, sino que “los formoseños tenemos que valorarlo”.

“Cualquier ciudadano puede entender que, máximo, puede tener a seis o 10 cuadras una escuela en todos sus niveles; y esto es sin lugar a duda justicia social como decía el Gobernador, hoy no nadie puede decir mi hijo no puede estudiar, tenemos esa posibilidad de hacerlo y es algo que debemos reconocer y valorar”, sugirió.

En ese marco, Arrúa analizó que “esto sucede cuando tenemos conduciendo un proyecto a un hombre visionario que va gobernando para otras generaciones, preparando las condiciones para que se pueda estudiar y aprender”.

“Hoy, gracias a Dios, tenemos ingenieros e ingenieras en comunidades aborígenes que marcan, no la teoría, sino la práctica real de que efectivamente acá hay un plan en funcionamiento y que cada una de las los formoseños lo podemos evidenciar en el lugar donde vivimos”, destacó.



