El gobernador Insfrán saludó por su día a las Escuelas de Frontera

Este sábado 14 de marzo, se conmemora el Día de las Escuelas de Frontera y el gobernador de Formosa, el doctor Gildo Insfrán, las saludó destacando “su valiosa tarea, ya que con la educación fortalecen la identidad, la integración y el desarrollo de nuestras localidades y comunidades rurales”.

“Celebramos el compromiso de docentes, estudiantes y familias que, con dedicación y vocación, construyen futuro en cada rincón de nuestra provincia. ¡Muy feliz día!”, cerró el primer mandatario provincial.



