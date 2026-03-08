Detuvieron a dos sujetos con droga

Uno de ellos con causa pendiente ante la Justicia

Integrantes de la Comisaría Estanislao del Campo, detuvieron a dos sujetos con marihuana en su poder, uno de ellos, con pedido de captura en una causa judicial por “Lesiones con arma”.

El primer procedimiento se registró alrededor de las 11:00 horas, del viernes último, cuando los uniformados realizaban un operativo preventivo por Ruta Nacional N° 81, a la altura de la Colonia Juan Bautista Alberdi.

Durante ese trabajo, identificaron a un sujeto, le realizaron un cacheo preventivo y verificaron que tenía marihuana en su poder.

Posteriormente, a través de la base de datos de la Dirección General de Informática Policial, comprobaron que registraba pedido de captura en una causa judicial.

Luego, alrededor de las 12:30 horas, identificaron a otro individuo, quien también tenía en su poder un envoltorio con marihuana.

En ambos casos, en presencia de testigos y con la participación de los integrantes de la Delegación de Drogas Peligrosas Las Lomitas, realizaron las actuaciones procesales.

Los detenidos y los elementos secuestrados fueron trasladados hasta la comisaría y quedaron a disposición de la Justicia.



