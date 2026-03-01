Deportes capacitará a profesionales que trabajan en los Gimnasios Terapéuticos

Del 9 al 10 de marzo, en el Estadio Cincuentenario, la Secretaría de Deportes y Recreación Comunitaria llevará a cabo el curso “Actividad física de manera responsable”, dirigido a profesores de Educación Física, entrenadores, kinesiólogos y acompañantes terapéuticos que trabajan con los Gimnasios Terapéuticos que están prontos a iniciar ciclo 2026.

De esta manera, el próximo lunes 9 iniciará esta capacitación desde las 17 horas; y continuará el martes 10, desde las 8.30 horas en el estadio Centenario.

Al respecto, el profesor Daniel Leguizamón, coordinador de los Gimnasios, conversó con AGENFOR y detalló que esta instancia formativa se realiza, todos los años, al inicio de la temporada y aborda “varios temas” como “las emociones, la actividad para mayores de 50 años, pilates terapéutico, estadística y control y seguimiento”.

“Así que estamos muy contentos con eso y trabajando de manera coordinada con todo el equipo de trabajo de la Secretaría”, indicó.

Asimismo, el funcionario señaló que el miércoles 11 y viernes 13, en las diversas sedes de los Gimnasios, estarán recepcionando los certificados médicos y demás documentaciones necesarias de los interesados en asistir a las clases.

“Y oficialmente el lunes 16 de marzo inician los Gimnasios Terapéuticos con la temporada 2026, aquí en las sedes de Capital y en muchas localidades del interior también”, garantizó.

Por último, respecto al curso, las personas interesadas pueden inscribirse en el siguiente link: https://forms.gle/AkdvdgiuqULfpYY69.







