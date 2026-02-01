El gobernador Insfrán abrió las sesiones ordinarias de la Legislatura

Según el informe del ejercicio 2025 en el orden económico financiero, nuevamente la provincia de Formosa obtuvo un superávit en sus cuentas públicas, que ya lleva 24 años consecutivos. Por otro lado, advirtió sobre la ruptura del orden mundial, donde Argentina mantiene una posición de “sumisión total de nuestra Patria” frente a Estados Unidos.

Dando cumplimiento de lo dispuesto por la Constitución Provincial, en los artículos 133 y 166, inciso séptimo, el gobernador de la provincia de Formosa, el doctor Gildo Insfrán, dirigió su discurso de Apertura del 53° Período de Sesiones Ordinarias de la Legislatura Provincial en la mañana de este domingo 1° de marzo.

Para cumplir con esto, en el uso de sus facultades constitucionales y reglamentarias, el presidente nato de la Legislatura, el doctor Eber Wilson Solís, vicegobernador de la provincia, convocó en la fecha a la Cámara de Diputados a realizar la sesión especial de la Asamblea Legislativa a las 9 horas.

El gobernador Insfrán llegó caminando a la Legislatura Provincial, acompañado de su hija Sofía, instancia en la cual se convocó la militancia, que pobló las inmediaciones para saludarlo, portando banderas y pancartas.

A su llegada al recinto legislativo, saludó a la formación policial. Recibió la bienvenida de Solís como de los diputados y diputadas que lo aguardaban, así como otras autoridades.

Acto seguido, se realizó la entonación de los Himnos Nacional Argentinos y Marcha a Formosa, primero y segundo respectivamente. Luego de esto, el primer mandatario, escoltado por Solís y el presidente provisional de la Legislatura Provincial, doctor Armando Felipe Cabrera, procedió a dar lectura a su discurso, que comenzó con el informe del ejercicio económico financiero que se extiende desde el 1° de enero al 31 de diciembre de 2025.

Autoridades

Esta ceremonia contó con la presencia de la presidenta del Superior Tribunal de Justicia (STJ), doctora Claudia Fernández, y demás miembros del cuerpo; los senadores nacionales José Mayans y Teresa González; el intendente de la ciudad de Formosa, Jorge Jofré; el jefe de Gabinete, doctor Antonio Ferreira; diputados nacionales Luis Basterra, Graciela Parola y Graciela de la Rosa.

También, ministros y ministras del Poder Ejecutivo; el procurador general del STJ, el juez federal de Formosa, doctor Pablo Morán; autoridades de fuerzas federales con asiento en la provincia de Formosa, así como máximas autoridades de la Policía de Formosa; asimismo, autoridades del Consultado de la República del Paraguay, del Tribunal Electoral Permanente.

Asimismo, la fiscal de Estado, doctora Stella Maris Zabala; secretarios y secretarias del Estado provincial; autoridades del Ejecutivo municipal y del Concejo Deliberante capitalino. También el rector de la Universidad Provincial de la Laguna Blanca (UPLaB), Adrián Muracciole.

Cabe señalar que el periodo de sesiones ordinarias se extiende desde el 1° de marzo hasta el 30 de noviembre de cada año.

Discurso

Dando inicio a su alocución, el gobernador informó sobre el ejercicio económico financiero de la provincia de Formosa, donde resaltó que nuevamente las cuencas públicas tuvieron un resultado superavitario, el cual ya lleva 24 años consecutivos. La cifra total es de $34.349.217.375,13.

Reforma constitucional

Acto seguido, señaló que este 1º de marzo de 2026 fue “único y excepcional” en varios aspectos, uno al brindar “su primer mensaje bajo el mandato de la nueva Constitución de la Provincia de Formosa”, enfatizando en “la alta conciencia política que caracteriza al pueblo formoseño” y quedó demostrada en el proceso de reforma constitucional llevado a cabo al año pasado.

En efecto, “su voluntad soberana quedó reflejada en el nuevo texto que incorpora derechos, resguarda conquistas alcanzadas y plantea una visión de futuro para nuestra provincia”, subrayó

Y destacó también los consensos logrados por los convencionales de los distintos espacios políticos, lo cual posibilitó la aprobación en general por unanimidad de nuestra nueva Carta Magna. “Como resultado de ello, podemos decir orgullosamente que tenemos una de las constituciones más completas, avanzadas e innovadoras de la República Argentina”, puso en relieve.

Ruptura del orden mundial

Continuó señalando que “el segundo aspecto excepcional de los tiempos que corren lo vemos a nivel internacional”, al indicar que “en este momento estamos siendo testigos de la ruptura del orden mundial que existió durante los últimos 80 años”.

Se trata de un sistema basado en normas jurídicas, multilateralismo y organismos internacionales que –con virtudes y defectos– garantizaron un marco global de paz, cooperación y previsibilidad.

Sin embargo, advirtió que “ese orden mundial ha colapsado”, ello como consecuencia de que “las potencias hegemónicas, principalmente Estados Unidos, han decidido reemplazarlo por un unilateralismo basado en la agresión, la presión comercial y la intromisión ilegal en asuntos internos de otras naciones”.

Así, “el derecho internacional está siendo reemplazado por la fuerza, que es el derecho de las bestias, como sabiamente señalaba Juan Domingo Perón”, ya que “quienes se arrogan ser los custodios de la libertad mundial, oprimen a sus propios ciudadanos en conflictos internos, y exportan esa agresión hacia las demás naciones”.

En ese escenario, expresó que América Latina “ya no es vista como una región soberana sino como un espacio a ser disciplinado, expoliado en sus recursos estratégicos y limitado en sus relaciones internacionales” y, “frente a esta actitud avasalladora, los países parecen tener solo dos opciones: la sumisión o la defensa de su soberanía”.

Sumisión total de Argentina a Estados Unidos

Sumó también que “ante este dilema, mientras otras naciones buscan alternativas de cooperación para proteger sus intereses, la Argentina ha tomado una clara posición desde el inicio de la actual gestión libertaria, y esta es, la sumisión total de nuestra Patria frente a la potencia del norte”.

“Esta actitud del Gobierno argentino también es un aspecto inédito en la historia nacional”, ya que “no existen antecedentes de un Gobierno democrático que renuncie a la plena soberanía de nuestra Nación, entregando las riendas del país a líderes extranjeros”, lamentó el gobernador Insfrán.

Después continuó su discurso diciendo que “el Presidente de los Estados Unidos se jacta públicamente de haber sido el jefe de campaña de los libertarios argentinos el año pasado. Al mismo tiempo la estabilidad financiera del país dependía de las decisiones del Secretario del Tesoro norteamericano”.

Categórico, condenó que esto “desde la época colonial de los virreyes españoles que no se registraban humillaciones semejantes”.

Asimismo, “esta entrega de la Patria significa, además, el abandono de históricas posiciones diplomáticas de la Argentina, como la neutralidad ante conflictos externos. Avalar invasiones de otros países termina debilitando nuestro derecho soberano sobre las Islas Malvinas y la Antártida”.

Frente a esto, expuso que “desde la tercera posición histórica que marca el peronismo, entendemos que la sumisión a cualquier potencia extranjera es inaceptable, porque conlleva la renuncia a un proyecto de desarrollo nacional propio”, recalcando que “no me voy a cansar de repetir esta histórica consigna que nace del orgullo de ser argentino: ¡Patria si, Colonia no!

Cierre

En el cierre de su mensaje, instó a los comprovincianos a luchar por la patria argentina, porque “la historia no la escriben los cobardes” ni tampoco “fue agachando la cabeza que logramos nuestra independencia”.

Como también “no fue bajando los brazos que doblegamos a ejércitos realistas, ni fue de rodillas que cruzamos la cordillera ni fue con miedo que vencimos a imperios en la Vuelta de Obligado”, sino que, por el contrario,

“la historia grande del pueblo argentino fue escrita con coraje, con el orgullo de ser hijos de esta tierra y con un profundo amor por su gente”.

Teniendo “coraje, orgullo y amor”, porque, de estos valores, subrayó que “estaban hechos los hombres y mujeres que forjaron nuestra Nación. Eso mismo necesitamos tener hoy”.

En otras palabras, “no hay lugar para la tibieza ni tiempo para la resignación. No podemos aceptar que entreguen nuestra Patria ni que la pongan de rodillas, transformando a la Argentina en una triste colonia”, exclamó, ante lo cual, “nosotros, desde Formosa, la vamos a defender”.

Sentó así la posición de la provincia, porque “nuestra estirpe se forjó en la adversidad. Somos un pueblo organizado que jamás claudicó ante ella. La vencimos antes, y lo haremos nuevamente”.

“Aquí plantamos la bandera celeste y blanca- realzó-. La de Belgrano, la nuestra, la que flameará por siempre en la Patria Justa, Libre y Soberana que hemos de lograr”, así, de esa manera, “estamos sembrando la semilla de la futura Argentina que nos merecemos todos”, concluyó.



















