El Gobernador denunció el “abandono generalizado” de las rutas nacionales y ratificó la continuidad de la obra pública con fondos provinciales

Advirtió sobre el peligro que representa la falta de inversión nacional para la seguridad de los ciudadanos y frente a esto, destacó que el Tesoro Provincial garantizó la finalización de tramos estratégicos de obras viales para el interior y Capital.

Al inaugurar el 53° período de Sesiones Ordinarias, este domingo 1° de marzo, el gobernador Gildo Insfrán contrapuso la paralización de la obra pública nacional con la ejecución de proyectos viales con recursos del Presupuesto Provincial.

“Cualquiera que transite por las rutas argentinas es testigo del estado de abandono generalizado de las mismas, con el riesgo que esto significa para la vida de quienes transitan por ellas”, lamentó el Gobernador y expuso que “estas son las consecuencias de la motosierra libertaria sobre la obra pública nacional”.

Asimismo, indicó que “en nuestra provincia continúan paralizadas las obras en las rutas N° 6, 8, 9 y 23, así como la Autovía de la Ruta N° 11 con sus obras complementarias y la pavimentación de la avenida Italia, desde la Circunvalación hasta la avenida diagonal Padre Raúl Méndez, en la ciudad capital”.

Sin embargo, contrastó esta realidad con la inversión sostenida del Tesoro Provincial en caminos y pavimentación, puntualizando que “con fondos propios se concluyó el ripio de la Ruta Provincial N° 40 desde Teniente Fraga a El Chorro, en un tramo de 72 kilómetros; así como calles internas de Pozo del Tigre, Villa Dos Trece y el acceso a Pozo del Mortero”.

Añadió también “el enripiado en las rutas N° 4, 5 y 32 y en los caminos de acceso a El Potrillo, Bartolomé de las Casas, Boca Riacho Pilagá y Siete Palmas”.

Equidad territorial y consolidación de la infraestructura urbana

En materia de servicios y seguridad vial, precisó que en Formosa se puso en funcionamiento el Centro Provincial de Emisión de Licencias de Conducir, “una medida de equidad territorial que permite la emisión de licencias a ciudadanos que residen fuera de los ejidos urbanos, integrando la ruralidad al sistema vial formal”, afirmó.

Finalmente, el Gobernador informó que “con recursos provinciales finalizamos 42 cuadras de pavimento, iluminación y desagües pluviales en Misión Laishí, Riacho He He, Laguna Blanca y Clorinda”.

Y ratificó que las obras no se detienen y continúan ejecutándose en localidades como Ibarreta, Mansilla, Ingeniero Juárez, Laguna Blanca, Villa Escolar, Villafañe y Formosa capital, asegurando así que el plan de obras provinciales sigue siendo el motor del desarrollo local frente a la ausencia del Estado nacional.



