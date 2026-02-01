Concejales respaldaron el discurso de Jofré porque “Formosa avanza con hechos concretos”





Al término de la lectura del discurso de apertura de sesiones ordinarias del Honorable Concejo Deliberante pronunciado este domingo por el intendente, Jorge Jofré; concejales justicialistas valoraron los principales lineamientos enunciados.

"Estamos muy contentos de todo lo que se gestionó en el período 2025, en donde creo que el intendente dejó pruebas cabales del arduo trabajo del municipal, del arduo trabajo de esta gestión", afirmó la concejal Malena Gamarra.

Gamarra subrayó el mérito especial que tiene lo logrado en el año que terminó, considerando el escenario nacional. "A pesar del contexto económico nacional, en donde solo se habla de ajuste a una estructura fundamental que es la obra pública, la salud, la educación, el transporte, la vivienda, nosotros seguimos gestionando para que Formosa cada vez esté más grande, cada vez crezca, se desarrolle", dijo, y aclaró que ese crecimiento no se limita a lo edilicio: "No sólo a nivel de infraestructura, sino también cuidando al formoseño de todo lo que tenga que ver con las áreas sociales".

Al momento de proyectar hacia adelante, destacó el vínculo entre la gestión y la comunidad como el eje central del rumbo municipal. "Seguimos por el buen camino que es el trabajo mancomunado con el vecino, codo a codo", expresó, y cerró con orgullo: "Vamos a seguir creciendo, porque Formosa es un pueblo de trabajo, al cual nosotros nos sentimos muy orgullosos de formar parte de esta transformación".

Delguy: "No nos van a detener”

Por su parte, el concejal José Delguy respaldó con firmeza el discurso del intendente y fue directo al elogio. "Un intendente que marca la clara de la transparencia, marca la clara también de la visión que pretende para un municipio que, a pesar del contexto nacional, que sabemos muy bien los azotes que va dando hacia los gobiernos del interior del país, en Formosa no se detiene", afirmó el legislador.

Delguy remarcó el trabajo articulado entre los distintos niveles de gobierno como uno de los factores clave del avance de la ciudad. "Acá hay un trabajo mancomunado con el gobernador Insfrán en términos provinciales, junto al intendente Jofré, y una ciudad que sigue avanzando con hechos concretos, más allá de siempre una crítica no constructiva de una oposición", dijo, y subrayó que lo demostrado en el discurso habla por sí solo: "Formosa ha avanzado en todos los sectores, una ciudad moderna, una ciudad inclusiva, participativa, una ciudad con perfil turístico que tiene como eje central el seguir ese proceso de modernización".

El concejal también puso en valor el rol social del municipio en tiempos de ajuste. "Entendemos que los municipios son la primera barrera de contención social y por ende vemos un municipio activo, y por eso también acompañamos al 100%", sostuvo.

Al referirse al impacto concreto del recorte nacional, no esquivó los números. Señaló que el gobierno nacional aplicó un recorte del 98% en vivienda y también en obras complementarias para el hábitat como cloacas y agua potable, "que eran obras esenciales para nuestros barrios y barrios populares de nuestra querida ciudad de Formosa". Agregó que la reducción de la coparticipación el año pasado superó el 26%, lo que "hace obviamente que el sistema económico de los municipios esté siempre en una situación buscando constante equilibrio y a su vez esforzándose para que continúen las obras".

Sin embargo, destacó que esas restricciones no frenaron los anuncios. "A pesar de eso, se han anunciado obras importantes como la reconstrucción de la Plaza San Martín, por ejemplo", señaló, y valoró la solidez de las cuentas municipales: "Vemos un municipio ordenado en cuanto a sus cuentas, en cuanto a la situación económica, y también un gobierno provincial que acompaña las acciones y movimientos de la ciudad".

Delguy también ponderó las estrategias implementadas desde la Agencia de Recaudación Municipal. "Se han hecho estrategias dentro de lo que es el ADIM para que el formoseño acceda al pago de los tributos y vea que con su aporte la ciudad sigue avanzando", afirmó, y cerró de manera contundente: "Más allá de esa paralización de obras nacionales, no nos vamos a detener, nos vamos ordenando".

Segovia: "El intendente no afloja"

Con el entusiasmo que la caracteriza, la concejal Beatriz "Kita" Segovia fue directa al salir del recinto. "El discurso del intendente fue clarito de cómo se viene trabajando, de cómo vamos a seguir trabajando", afirmó, y destacó el repaso que Jofré hizo de las obras ejecutadas durante 2025. "Nombró todas las obras que se hicieron, las obras que se pudieron hacer, terminando con fondos del municipio, comenzando con Nación y terminando haciéndolas el municipio", señaló, en referencia a los proyectos que el gobierno local tuvo que sostener con recursos propios ante el recorte nacional.

La concejal reconoció que las dificultades no son cosa del pasado. "Hubo muchos inconvenientes, seguimos teniendo inconvenientes, pero lo más claro de todo esto es que el intendente no baja, no afloja, va a seguir adelante", subrayó con convicción.

Uno de los pasajes del discurso que más la impactó fue el análisis geopolítico que trazó Jofré al abrir su mensaje. "Me sonó mucho lo de las Naciones Unidas, de que no están pudiendo hacer nada y que no tienen ni siquiera el poder de bajar muchas cosas que se están haciendo", describió, y reflexionó sobre las consecuencias concretas para los sectores más vulnerables. "Lo que tenemos ahora es que corren peligro los que menos tienen, por ahí yo entendí eso", dijo, y llamó a tomar conciencia: "Estamos mal, estamos mal, y ojalá la gente se diera cuenta de que a veces estar en la cima, en el número uno, al lado de Estados Unidos, no significa que nosotros estemos bien".

Segovia también valoró el modo en que Jofré describió el funcionamiento interno de su gestión. "Nombró varias direcciones, cómo trabajan en conjunto, cómo trabajan en cadena, y eso tiene mucho valor", afirmó, y agregó que otro de los gestos que más rescata del intendente es el reconocimiento a su propio equipo: "Lo que él hizo fue valorar el trabajo del municipio y de la gente municipal, él valora muchísimo ese trabajo".

Entre los anuncios que más la entusiasmaron, mencionó uno en particular. "Escuché que dijo que viene la guardería municipal, que siempre es algo fundamental", señaló, y atribuyó ese avance al trabajo sostenido de la Secretaría de Acción Social. "Creo que viene trabajando muy bien en todo lo social", dijo.

Con la energía que marcó toda su declaración, Segovia cerró con una síntesis abarcadora de todo lo que viene. "Con las nuevas tecnologías, el famoso robot, más calles, más iluminación, más todo, el intendente apuesta por todo, el intendente no se detiene", concluyó.







