El formoseño Juan Friedrichs expone en el Museo Nacional de Bellas Artes

Convocado por la Academia Nacional de Bellas Artes, Juan Friedrichs expone dibujos de su autoría en el Museo Nacional de Bellas Artes de Buenos Aires, estos dibujos forman parte de la exposición conjunta denominada: “Ciencia y fantasía. Egiptología y egiptofilia en la Argentina”, con curaduría de Sergio Baur y José Burucúa. La misma se lleva a cabo desde el 18 de Noviembre de 2025 hasta el 19 de Abril de 2026.

Las obras que Friedrichs expone en esta oportunidad forman parte de una investigación directa de campo, aún en proceso, que él viene realizando desde el año 2020 en Amarna Egipto, dentro del Amarna Project de la Universidad de Cambridge. Dicho proyecto estuvo dirigido por más de 40 años por el erudito egiptólogo Barry Kemp, hasta su fallecimiento en el año 2024 y hoy lo dirige la egiptóloga Anna Stevens.

Esta exposición en el Museo Nacional de Bellas Artes, hasta ahora fue visitada por más de 200.000 personas y es considerada la de mayor concurrencia en la historia del Museo.

Friedrichs lleva 25 años adquiriendo conocimientos en el trabajo que anualmente realiza en Egipto, integrando durante ese transcurso Misiones arqueológicas internacionales y también una nacional. Este trabajo lo lleva en simultaneo con el que realiza en el Museo Provincial de Ciencias Naturales de Villa Escolar, dependiente de la Dirección de Patrimonio Socio Cultural, del Ministerio de Cultura y Educación de la provincia de Formosa. Es así como este Museo de la Localidad de Villa Escolar en su creación y en su organización se ve permanentemente enriquecido con la capitalización de los conocimientos y las experiencias que son transferidos desde las técnicas y las metodologías aplicadas por los especialistas que integran las Misiones arqueológicas en Egipto.

El trabajo que Friedrichs desarrolla en el Amarna Project es la documentación a través del dibujo; disciplina artística en la que se formó profesionalmente en una Institución de educación artística de gestión pública en la provincia de Formosa, el entonces INPAF, donde la materia de dibujo era impartida por la profesora Lillyan García Núñez de Noriega.

Entonces es así que Friedrichs se convierte en un embajador itinerante que suma al mundo los conocimientos adquiridos en su terruño formoseño, a la vez que trae a este mismo lugar lo que el mundo le ofrece a través de su trabajo en Egipto.

Quedan cordialmente invitados a participar de la Exhibición en la sala de Exposiciones Temporarias del Museo Nacional de Bellas Artes de Buenos Aires hasta la fecha de su cierre, el próximo 19 de Abril del corriente año.




















