Abren las inscripciones para participar de los Talleres Culturales Municipales

Desde la Subsecretaría de Deporte, Cultura y Turismo del municipio informan a los vecinos y vecinas que a partir del miércoles 25 de marzo abrirán las inscripciones para participar de los múltiples Talleres Culturales.

La comuna ofrece una variedad de opciones para que los interesados puedan explorar sus pasiones y desarrollar sus habilidades artísticas y culturales. Las opciones disponibles son las siguientes:

-Taller de Animé: sábados, de 17:30 a 18:30 horas (5-8 años) y 18:30 a 19:30 horas (9 años en adelante). Profe: Álvaro (+5493624107471). Lugar: Sede de Valores Ciudadanos en la Jurisdicción Cinco, sobre Av. Soldado Formoseño.

-Taller de Guitarra: lunes y miércoles, de 18:30 a 19:30 horas (todas las edades). Profe: Juan Verón (3705437585). Lugar: Sede de Valores Ciudadanos en la Jurisdicción Cinco, sobre Av. Soldado Formoseño.

-Taller de Taekwondo: miércoles y viernes, de 19:30 a 21 hs. Todas las edades. Profe: David González (3704092116). Lugar: Sede de Valores Ciudadanos en la Jurisdicción Cinco, sobre Av. Soldado Formoseño.

-Taller de Crochet: lunes, de 19:30 a 21 y viernes, de 18:00 a 19:30 horas. Jóvenes y adultos. Profe: Isabel Velarde (3704834715). Lugar: Sede de Valores Ciudadanos en la Jurisdicción Cinco, sobre Av. Soldado Formoseño.

-Taller de Danzas Folklóricas Argentinas: lunes y miércoles, de 19 a 20 horas. 12 años en adelante. Profe: Ady Martínez (3704770963). Lugar: O'Higgins 1535 (B San Francisco).

-Taller de Danza Árabe: viernes, de 18 a 20 horas. 4 a 13 años. Profe: Maryiv (María Virginia) (3704232258). Lugar: O'Higgins 1536 (B San Francisco).

-Taller de Karate: martes y jueves, de 19 a 20 horas. 7 a 16 años. Profe: Marcelo Zalazar Sensei (3704388221). Lugar: Salón Cultural Municipal, Pringles y Rivadavia.

-Taller de Teatro: miércoles, de 20 a 22 horas. Jóvenes y adultos. Profe: Lázaro Mareco (+5491125775792). Lugar: Salón Cultural Municipal, Pringles y Rivadavia.

-Taller de Canto y Estrategia Vocal: viernes, de 18:00 a 19:00 horas. Adolescentes y adultos. Profe: Marcelo Olmedo (3704722612). Lugar: Salón Cultural Municipal, Pringles y Rivadavia.

-Taller de Guitarra: viernes, de 19:00 a 20:00 horas. Adolescentes y adultos. Profe: Marcelo Olmedo (3704722612). Lugar: Salón Cultural Municipal, Pringles y Rivadavia.

-Taller de Pintura sobre Tela: martes y jueves, de 8:30 a 9:30 horas. Jóvenes y adultos. Profe: Zunilda Miranda (3704839243). Lugar: O'Higgins 1536 (B San Francisco).

-Taller de Danzas Folklóricas: martes y jueves, de 19 a 20 horas. 5 años en adelante. Profe: Sofía (3704381554). Lugar: Sede de Valores Ciudadanos en la Jurisdicción Cinco, sobre Av. Soldado Formoseño.

-Taller de Tango: sábados, de 19:30 a 21horas. Principiantes. Profe: Roberto Domínguez (3704556570). Lugar: Sede de Valores Ciudadanos en la Jurisdicción Cinco, sobre Av. Soldado Formoseño.

-Practilonga (Tango): viernes, de 20 a 21:30 horas. Clases guiadas para avanzados. Profe: Roberto Domínguez (3704556570). Lugar: O'Higgins 1536 (B San Francisco).

-Taller de Hatha Yoga: martes y jueves, de 14:30 a 15:30 horas. Jóvenes y adultos. Profe: Gianina Elordi (3705003681). Lugar: O'Higgins 1536 (B San Francisco).

Desde el municipio precisaron que los que quieran formar parte de los talleres solo deben contactarse con el profesor o la profesora a cargo e inscribirse.



