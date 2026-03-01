Jofré participó de la inauguración de la cancha del Caranday Golf Club

El intendente Jorge Jofré asistió este viernes a la ceremonia de inauguración de la nueva cancha de golf de 9 hoyos del Caranday Golf Club, ubicado sobre la Ruta Nacional N° 11 en el kilómetro 1185, un proyecto que convierte a Formosa en sede de la primera cancha de golf homologada por la Asociación Argentina de Golf (AAG) en la provincia.

El acto estuvo encabezado por el presidente del club, ingeniero Enrique Bellino, y contó con la presencia de autoridades de la Asociación Argentina de Golf, que en noviembre de 2024 otorgó al Formosa Caranday Golf Club la matrícula N° 350 como Cancha Asociada, incorporándolo formalmente al circuito federado del golf argentino dentro de la Federación del Nordeste Argentino.

Participaron además, la ministra de Turismo, Dra. Silvia Segovia y su equipo de trabajo; la secretaria de Acción Social de la Municipalidad, Paula Cattáneo y la directora de Turismo, Cristina Salomón.

La cancha fue diseñada por el arquitecto Fernando González Prieto, de la Asociación Argentina de Golf, y se integra al paisaje natural del predio con palmeras caranday, monte autóctono de espinillo, quebracho colorado y blanco, algarrobo, y lagunas diseñadas como obstáculos de juego. Los 9 hoyos configuran un recorrido de Par 72 al completar las dos vueltas, con una distancia total de 6.818 yardas desde los tees profesionales. Los greens llevan pasto Tifdwarf, una variedad de bermuda adaptada al clima subtropical de Formosa, y cuentan con sistema de riego en todos los greens y tees de salida. El recorrido completo de 18 hoyos implica una caminata de aproximadamente 9,5 kilómetros.

Que Formosa cuente con una cancha de golf homologada a nivel nacional le agrega a la ciudad una infraestructura deportiva y turística que hasta ahora no tenía. El golf mueve un circuito de jugadores que viajan para conocer canchas nuevas, que se hospedan, que consumen en la ciudad y que después recomiendan el destino. Una cancha con las características del Caranday, rodeada de monte nativo y con un diseño que aprovecha el paisaje formoseño como parte del juego, tiene un potencial de atracción que va más allá de la comunidad local de golfistas.

La presencia de Jofré en la inauguración se inscribe en la política de acompañamiento que la gestión municipal sostiene con las instituciones deportivas y con las iniciativas privadas que aportan al desarrollo turístico de la ciudad.

El Caranday Golf Club, con personería jurídica desde 1996, concretó con esta inauguración un proyecto de largo aliento que pone a Formosa en el mapa del golf argentino y que le ofrece a la ciudad una nueva opción deportiva y un atractivo más para quienes la visitan.







