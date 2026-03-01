El Centro Provincial de Hemoterapia desarrolló la campaña de donación Ruta 81

La misma englobó a siete localidades del interior que, de manera simultánea, llevaron adelante esta tarea.

El médico Víctor Cambra, director del Centro Provincial de Hemoterapia Formosa, dialogó con AGENFOR acerca de la campaña de donación voluntaria de sangre y plaquetas "Ruta 81: Uniendo pueblos, salvando vidas" que ocurrió el pasado viernes 27 de marzo y abarca a los hospitales de Las Lomitas, Estanislao del Campo, Pozo del Tigre, Comandante Fontana, Laguna Yema, Ibarreta y Los Chiriguanos.

“En 48 horas se armó una gran colecta solidaria de la Ruta 81, donde participaron desde el hospital de Pirané, que lo hizo el día anterior; y ayer viernes estuvimos en Comandante Fontana, Ibarreta, Estanislao del Campo, donde se hizo aféresis, Pozo del Tigre, Las Lomitas, Laguna Yema, y la inauguración de una nueva unidad de donación en el Hospital de los Chiriguanos”, precisó.

Asimismo, el funcionario indicó que la labor se realizó de forma simultánea “gracias al compromiso del sistema de salud y la comunidad” que, consideró, “ya tomó conciencia” porque “armar una colecta en 48 horas, no sucede todos los días”.

“Estamos desarrollando este mapa que nosotros denominamos Red Provincial de Hemoterapia y este gran virtuoso sistema de salud, hace posible que se concreten este tipo de redes, en este caso muy particular y específicamente lo que es la Red Provincial de Hemoterapia”, sostuvo.

Asimismo, Cambra reiteró el reconocimiento a la comunidad que “se sumó” porque “estamos bajando los donantes de reposición” ya que “cada vez son más voluntarios”.

“Cuando hicimos la entrega de los equipamientos que, gracias al Gobierno de la provincia de Formosa, tras el Ministerio del Desarrollo Humano que hizo el trámite administrativo que es la resolución donde se crea la unidad de donación para esos hospitales de primer nivel de atención y de bajo riesgo hace posible que no solamente haya un Estado presente, sino que lo demostramos”, señaló.

De esta manera, el especialista puso en valor, también, “la gestión local de los directores” de los distintos nosocomios y el sistema del SIPEC porque “hacen posible el transporte de las unidades al Centro Provincial de Hemoterapia” desde distintos puntos de la provincia.

“Porque tienen que llegar dentro de las 24 horas, que venir a una temperatura adecuada entre 20 y 25 grados, siendo que 45 grados es aproximadamente la sensación térmica en el oeste, pero las unidades vienen en condiciones”, aseveró.

“Hoy tenemos todo con los equipos: un sillón cómodo, porque la extracción dura entre 5 a 7 minutos; un sellador, porque anteriormente se cortaba con tijera; un sellador térmico con circuito cerrado y todas esas cosas”, explicó.

Y añadió: “Eso también hace que las unidades duren 42 días. Antes duraban 21 días o si estaban abiertos, 24 o 48 horas; y se hacía el tratamiento en el hospital distrital, mientras que hoy gracias al Centro y el equipamiento podemos decir que tenemos sangre segura, no sólo pensando en el donante sino también en el paciente”.







