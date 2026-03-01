Campaña de Vacunación: Arroyo sugirió cumplir con las aplicaciones y desestimar los discursos “anti vacunas”

Señaló que, en principio, se aplican a personas de riesgo pero estiman ampliar la población cuando lleguen más dosis desde Nación. También aseguró que Formosa está “libre de sarampión” y lamentó que no es la misma situación en otras provincias y países aledaños.

En diálogo con AGENFOR, el jefe del Departamento de Inmunizaciones del Ministerio de Desarrollo Humano, licenciado Julio Arroyo, convocó a la comunidad a aplicarse las vacunas contempladas en la campaña que inició el pasado 9 de marzo con la antigripal y pidió no legitimar los discursos “anti vacunas”.

“Ya llevamos dos semanas enteras de plena vacunación; el pasado 9 de marzo, el Gobierno de Formosa, a través del Ministerio de Desarrollo Humano, lanzó la campaña de vacunación antigripal 2026 en todos los vacunatorios de la provincia, en hospitales, en centros de salud”, indicó.

Y amplió: “En un principio comenzamos con el personal de salud, las embarazadas, las puérperas, los lactantes, los más pequeños desde los seis meses hasta los tres años; luego se sumaron los adultos mayores de 65 años”.

En ese marco, el funcionario consideró que tuvieron “un muy buen inicio de campaña” ya que las personas “están demandando la vacuna” por lo que se aplican, de manera gratuita, en todos los vacunatorios.

Además, aclaró que todavía no ampliaron el calendario a personas menores de 50 años, con enfermedades de base, porque están esperando el envío de más vacunas por parte de la cartera sanitaria de Nación.

“Si una persona de 50 años tiene diabetes o alguna enfermedad crónica, no es obligatorio que presente la indicación médica para vacunarse, solamente mencionando la enfermedad que padece, la medicación que está tomando, ya tiene derecho a acceder a la vacuna”, explicó.

Y reiteró: “Pero por el momento todavía no estamos abarcando a esta a esta gran población objetiva porque estamos esperando más dosis de vacunas desde el Ministerio de Salud de la Nación”.

Anti vacunas

En otro orden, Arroyo se refirió a los discursos anti vacunas que, post pandemia, “crecieron y mucho a nivel mundial” y lamentó que “muchas personas han puesto el oído a lo que dicen, falsamente y sin fundamento ni evidencia científica”.

“De hecho hay personas que están, en este momento, eligiendo no vacunar a sus hijos, que esto es un acto muy peligroso porque existen los derechos del niño a nivel mundial y nacional; y uno de esos derechos es el acceso libre, gratuito y universal a la salud y en ese sentido la protección siempre va a primar sobre los menores de edad”, sostuvo.

Como respaldo, el licenciado citó la Ley N°26.491 que está “en pleno ejercicio” y, en uno de sus artículos, “dice claramente que aquellos adultos responsables de menores de edad que no accedan o no permitan la vacunación van a tener inconvenientes con la justicia porque están violando una ley”.

Y ejemplificó esta situación con la provincia de Mendoza que “es punta de lanza” porque “han tenido órdenes judiciales de que van desde multas hasta días de arresto” y, en algunos casos, la pérdida de la tutela de los menores.

Asimismo, Arroyo celebró que, en Argentina, exista una normativa que garantice la aplicación de vacunas por calendario como la antigripal o la triple viral que “la aplicamos hace 50 años y nos sigue manteniendo libres de sarampiones, en muchas décadas, acá en la provincia” aunque, advirtió, que la cobertura a nivel mundial ha descendido post pandemia.

“El sarampión ha vuelto a Canadá, Estados Unidos, México, hay casos en Bolivia, en Paraguay, Venezuela; y en la Argentina provincias como Buenos Aires, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, un caso en San Luis”, detalló.

Entonces, reiteró el especialista, “la mejor recomendación” es vacunarse y tener el calendario al día de todo el grupo familiar, principalmente, en los niños menores que son “los más vulnerables”, sobre todo, los lactantes hasta el año de vida.



