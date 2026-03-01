Defensores del Pueblo solicitan a Energía incluya mes de marzo y noviembre con subsidios de hasta 550kw/h

Con la participación de las/os Defensores del Pueblo de todo el país, nucleados en ADPRA, se desarrolló en la capital de la Provincia de Catamarca el Primer Plenario Anual 2026, encuentro clave para el abordaje y análisis de las principales problemáticas que afectan a la ciudadanía argentina. Las jornadas se llevaron a cabo en el Centro de Arte y Tecnología Aplicada (CATA), donde los temas centrales fueron los altos costos tarifarios impuestos por el Gobierno Nacional a través de la Secretaria de Energía, en lo que respecta a la generación y transporte de energía eléctrica, lo que hace que “las facturas que reciben los usuarios en todas las provincias por parte de las distribuidoras originan montos impagables”. Se denunció que la quita de subsidios y los topes impuestos desde nación, más la dolarización de los servicios públicos esenciales, condiciones impuestas por el FMI al Gobierno de Javier Milei para llegar a la eliminación total de cualquier beneficio perjudica actualmente “no solo a los usuarios con trabajos informales, sino que también ya causa inconvenientes de pago a quienes poseen un trabajo formal público o privado y ni que hablar de jubilados, pensionados o personas electrodependientes, los cuales se están endeudado para hacer frente a sus obligaciones”. En este contexto el Defensor del Pueblo de Catamarca, Dalmacio Mera, expuso su preocupación por la situación económica de los hogares. “La morosidad de las familias catamarqueñas y de todo el país, se encuentran con que los ingresos no les alcanza”. Advirtió sobre el incremento del endeudamiento y subrayó la necesidad de implementar medidas urgentes, para que organismos como el BCRA tomen cartas en el asunto. Según informes oficiales, la morosidad en créditos a familias alcanzó el 10,6% en enero 2026.A esto se le suma el crecimiento del crédito no bancario, que ya representan una parte significativa de los ingresos mensuales de los hogares. Especialistas coinciden en que el crédito ha dejado de ser una herramienta excepcional para convertirse en “un recurso habitual y necesario para cubrir gastos básicos”, lo que refleja un fuerte deterioro sostenido de la capacidad adquisitiva de los consumidores argentinos. Por su parte el Ombudsman Provincial Dr. José Leonardo Gialluca, en su carácter de Vicepresidente de ADPRA, denunció que topes impuestos desde nación a los beneficios que pueden recibir algunos usuarios “aparecen no sólo como insuficientes, sino hasta como irónicos, a sabiendas que en la zona bioambiental del NEA - NOA, calificada como Muy Cálida, un subsidio de 150Kw/h por mes, llevando a los hogares más vulnerables directamente a tener que pagar tarifas plenas”. Desde la Defensoría del Pueblo de Córdoba, su Representante, planteo que la problemática en la provincia mediterránea para los usuarios de energía eléctrica, aparece actualmente como una situación donde los montos de las facturas no pueden ser pagadas por miles de familias, por lo que se impone de manera inmediata, la necesidad de que desde el Gobierno Central, la Secretaria de Energía, de una respuesta a los requerimientos efectuados por diversos Organismos de la Constitución y no es bueno que se desentiendan irresponsablemente de esta temática que junto con los incrementos del gas envasado y por redes, termina colocando a los hogares en la encrucijada de endeudarse o pagar los servicios con tarjetas de créditos que luego ,al abonar tan solo el mínimo de los plásticos, las deudas se incrementa n rápidamente por las altas tasas de interés, trayendo como consecuencia, intimaciones, ejecuciones, donde los deudores ya no encuentran alternativas de solución. Gialluca, afirmó que “el pago de las facturas de energía eléctrica no son un problema partidario, como irresponsablemente lo plantean algunos sectores, este es un problema humano que va más allá de cualquier ideología o color político”. Las realidades que venimos atendiendo son profundamente dolorosas, familias, jubilados, pensionados que no llegan a fin de mes y tienen que enfrentar boletas de 150, 200 mil o más pesos, cifras que superan su capacidad de pago. Si bien el 80% de estos incrementos se originan en decisiones nacionales, es necesario que se trabaje de manera conjunta para “exigir medidas diferenciadas para el Norte Argentino, teniendo en cuenta los desafíos climáticos y los ingresos de cada hogar”. No se comprende como CABA, posee los costos energéticos más accesibles, sin generar nada y poseer ingresos mensuales mal altos que el resto de los usuarios residenciales del interior de la Argentina. Gialluca afirmó, que la situación económica hoy es difícil, pero no vamos a condenar a los usuarios a la pobreza energética, dejándolos sin servicios y sin acceso a un derecho humano básico como lo es la energía eléctrica. Por último, informó que nos hemos sumado a la Comisión que abordará la problemática del mal estado y falta de inversiones en las rutas nacionales del país, así como a la de regulación del uso de Internet y redes sociales en niñas/os y adolescentes, dado los impactos negativos por su mal uso, donde participan también las diversas Defensorías de Niñez de diferentes provincias.



