Kevin Johansen y Liniers se mudan a La Mandinga

El músico Kevin Johansen y el dibujante Liniers mudan su show al Centro Cultural Independiente “La Mandinga”. Las entradas anticipadas se pueden adquirir personalmente en Grupo “Mozart” (España 415) de lunes a viernes de 16 a 21 o vía on line a través de la plataforma www.butacauno.com.ar

Por razones de fuerza mayor, la productora “El Cangrejo Rojo” no tuvo otra alternativa que cambiar de escenario, manteniendo la fecha y horario previstos para la primera presentación de este destacadísimo dúo en Formosa. La cita sigue vigente entonces para el jueves 23 de abril, a las 21.30 en el espacio cultural ubicado en pleno corazón de barrio Fleming. Para quienes ya compraron sus tickets, se les garantizará las ubicaciones adquiridas en función de la nueva disposición de butacas.

La música, el humor gráfico y la amistad se unen y conjugan en el escenario durante este espectáculo original y único que cumple más de quince años. Por un lado, Kevin Johansen ofrece un recorrido por las canciones más reconocidas de su discografía, mientras Liniers las improvisa, ilustra y recrea en dibujos en tiempo real sobre una pantalla colocada en el fondo.

Un pequeño mundo de música e ilustraciones envolverá a cada espectador durante la hermosa aventura que proponen estos dos grandes artistas y amigos: un libro en vivo o un concierto ilustrado, en definitiva una oportunidad única para apreciar y disfrutar de este talentoso dúo y su arte.

Con este show han recorrido desde América Latina hasta Europa, presentándose en las salas, teatros, eventos culturales y ferias de libro más importantes. En cada lugar, un público incondicional los ha recibido con gran entusiasmo y muchas veces con entradas agotadas. En el marco de ese tour se registraron dos dvds en vivo en Buenos Aires y en México y dos libros (OOPS! y BIS) publicados por la prestigiosa Ediciones de la Flor.

Luego de un tiempo de ausencia en los escenarios, el 2023 fue el momento del esperado reencuentro y 2024, el inicio de una nueva consagración. En 2025, la fiesta continuó llegando a nuevas ciudades y territorios, gira que se extenderá a lo largo del 2026, tras el lanzamiento de un nuevo registro en vivo “Desde que te Madrid” y de un nuevo libro “Es nuestra forma de comunicarnos, Editorial Común”.