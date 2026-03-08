Rápida y eficaz respuesta de la Policía para recuperar un carro

• El propietario visiblemente emocionado agradeció el trabajo de los efectivos

Integrantes de la fuerza provincial recuperaron un carro utilizado para recolección de cartones, sustraído de un inmueble sobre calle Ayacucho, de esta ciudad capital.

En la mañana del viernes último, un hombre denunció el hecho y los efectivos de la Comisaría Seccional Primera, iniciaron una causa judicial con intervención de la Justicia provincial.

De inmediato, investigadores de la Brigada de la Unidad Regional Uno realizaron las tareas de campo, que los llevó hasta las inmediaciones de la Escuela Normal “República del Paraguay”.

En esa zona, detectaron que un sujeto trasladaba el elemento de interés y tras notar la presencia policial, se fugó por los pasillos del lugar.

Después, en presencia de testigos y con la participación de integrantes de la Dirección Policía Científica, se realizaron las actuaciones procesales.

En la comisaría, el damnificado reconoció el bien y continúan las investigaciones a fin de detener al autor del ilícito.