Atraparon a los autores del robo en un comercio del barrio Venezuela

• Secuestraron el cuchillo que habría utilizado para la comisión del ilícito y allanaron una vivienda en el barrio Vial

Efectivos de la fuerza provincial detuvieron a dos sujetos, realizaron un allanamiento y secuestraron un arma blanca y dinero, en el marco de la investigación por un robo en un comercio ubicado en la manzana 348 del barrio Venezuela de esta ciudad.

El caso se registró el domingo último, alrededor de las 22:00 horas, cuando un empleado denunció ante los policías que minutos antes ingresó al negocio un sujeto, le preguntó los precios de algunos productos y en forma repentina sacó de entre sus prendas de vestir un cuchillo de grandes dimensiones, lo atacó y exigió la entrega de dinero.

Luego lo golpeó, tomó el dinero de la caja registradora y se dio a la fuga.

El damnificado realizó la denuncia y se inició una causa judicial por el delito de "Robo a mano armada", con intervención del Juzgado de Instrucción y Correccional N° 5, de la Primera Circunscripción Judicial de la provincia.

La investigación fue desplegada por personal de la Sección Robos y Hurtos del Departamento Informaciones Policiales, que analizó los registros fílmicos del comercio y sectores aledaños.

La tarea realizada permitió establecer la identidad de un hombre de 31 años, con antecedentes delictivos bajo la misma modalidad.

Con toda la información obtenida y el despliegue en el terreno, en la mañana del lunes último los investigadores detuvieron al sujeto y secuestraron el cuchillo presumiblemente utilizado para la comisión del ilícito.

También integrantes de la Comisaría Seccional Cuarta solicitaron orden de allanamiento para el domicilio de uno de los presuntos autores, en el barrio Vial, donde secuestraron dinero en efectivo y apresaron al segundo involucrado de 21 años a escasos metros del lugar del allanamiento.

Con la participación del personal de la Dirección de Policía Científica, se documentó todo el procedimiento policial.

Los detenidos fueron notificados de su situación procesal y quedaron alojados en celdas, a disposición del Juzgado de Instrucción y Correccional en turno.