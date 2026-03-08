La Policía detuvo a dos sujetos que sustrajeron materiales de construcción

Durante el allanamiento se secuestró un automóvil y baldes con piedras

En el marco de una causa judicial por Hurto, efectivos de la Comisaría Seccional Séptima allanaron una vivienda en el barrio Simón Bolivar y detuvieron a dos hombres.

El hecho ocurrió este viernes por la mañana, cuando un vecino del barrio Lujan, observó por las cámaras de seguridad que dos hombres en un vehículo cargaban piedras en baldes y luego se dieron a la fuga.

Ante la situación se realizaron las diligencias correspondientes y con las pruebas reunidas, el Juez de Instrucción y Correccional N° 5, ordenó allanar una vivienda ubicada en la manzana 16 del mencionado barrio.

La requisa se concretó este sábado, alrededor de las 08:30 horas, allí detuvieron a dos hombres y secuestraron un automóvil Fiat Uno, el cual utilizaron para cargar los materiales, ocho baldes cargados de piedras.

Lo incautado fue trasladado hasta la dependencia policial, los sujetos fueron notificados de su situación procesal y todo quedó a disposición de la Justicia.



