Cirugía oncológica con reconstrucción, un trabajo en equipo al servicio de la vida
En el marco de un abordaje interdisciplinario de patologías oncológicas complejas, se concretó en el HAC una intervención que consistió en la resección tumoral y la posterior reconstrucción.
En el Hospital de Alta Complejidad “Pte. Juan Domingo Perón” de Formosa se llevó a cabo una compleja cirugía oncológica con reconstrucción, realizada por un equipo multidisciplinario altamente capacitado.
La intervención consistió en la resección tumoral y la posterior reconstrucción, un procedimiento que no solo permite tratar la enfermedad, sino también restituir la funcionalidad y la estética del paciente, aspectos fundamentales en cirugías de cabeza y cuello.
El procedimiento fue desarrollado por un equipo integrado por las siguientes áreas: Cirugía Maxilofacial: doctora Patricia Décima y doctor Diego Sosa; Cirugía Reconstructiva: doctor Juan Esteban Martínez; Cirugía de Cabeza y Cuello: doctor Facundo Vallejos; Asistencia Quirúrgica: Sandra Cañete; Anestesia: doctor Teresa Vergaño; e Instrumentación Quirúrgica: Analía Moreira.
Este tipo de intervenciones pone de manifiesto la importancia del abordaje interdisciplinario en patologías oncológicas complejas, se subrayó desde el nosocomio. La articulación entre especialidades, la precisión técnica y la experiencia profesional permiten alcanzar un objetivo común: ofrecer al paciente una oportunidad de curación con la mejor calidad de vida posible, resaltaron.
“Más allá del acto quirúrgico, estas cirugías representan compromiso, formación continua y una profunda vocación de servicio. Son el resultado del trabajo coordinado, la confianza entre equipos y el firme compromiso institucional con la salud pública de alta complejidad”, remarcaron.
El HAC reafirma así su misión de brindar atención integral, humana y de excelencia a toda la comunidad, enfatizaron.