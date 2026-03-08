Más de un centenar de estudiantes secundarios de Villa Escolar recibieron controles completos de salud

El monitoreo del estado de salud de los adolescentes fue acompañado por la entrega del certificado de aptitud física, documento fundamental que los habilita a realizar las actividades recreativas y físicas, organizadas por la EPES N°20 “Nicolás Avellaneda.

El equipo de salud del Hospital de Villa Escolar llevó adelante el miércoles 11 y el jueves 12 de marzo, una jornada destinada a estudiantes de la EPES N°20 “Nicolás Avellaneda”, con el objetivo de realizar controles integrales del estado de salud de los adolescentes y otorgarles el certificado de aptitud física requerido para la práctica de variadas actividades escolares.

La directora del nosocomio, la doctora Dayana Chacón, destacó que los exámenes alcanzaron “a un total de 163 estudiantes” e indicó que “es el segundo año que el hospital realiza esta actividad en el establecimiento educativo”.

En este sentido, recordó que “anteriormente, los chicos junto a sus padres, se acercaban al efector donde se los evaluaba y se les otorgaba el certificado correspondiente".

“Es un encuentro que da mucha satisfacción, no solo por el seguimiento que podemos hacerles a los jóvenes, sino porque es una forma más de acercar a la población las prestaciones de salud que están disponibles, de manera gratuita, en el hospital, los cuales evidencian el compromiso que tiene la salud pública provincial con la comunidad”, remarcó.

Durante la jornada se realizaron controles antropométricos de peso y talla, medición de la presión arterial y frecuencia cardíaca, además de evaluaciones del estado nutricional y otros parámetros médicos establecidos para las distintas edades de los escolares.

La profesional, recordó que “el certificado de aptitud física es solicitado por los establecimientos educativos para habilitar a niños, niñas y adolescentes a participar de actividades físicas y recreativas”.

“Las evaluaciones permiten determinar si se encuentran aptos para realizar actividad física, lo que disminuye el riesgo de posibles problemas de salud que no hayan sido detectados previamente”, aseguró.

Asimismo, destacó que “los controles contribuyen a que tanto los docentes como las familias puedan conocer con mayor precisión el estado de salud de los escolares”.

Para finalizar, la doctora Chacón “agradeció el acompañamiento y la presencia de los padres, al igual que la colaboración del personal docente y directivo de la institución educativa”.



