Referente de Derechos Humanos denunció las coincidencias que tiene el Gobierno de Milei con el de la dictadura cívico-militar de 1976

Cerca de cumplirse el 50° aniversario del último golpe de Estado en la Argentina, ocurrido el 24 de marzo de 1976, fecha que se instituyó como el Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia, con el fin de recordar a las víctimas del terrorismo de Estado e insistir con el juzgamiento a los responsables por los delitos de lesa humanidad.

En ese contexto, el profesor Juan Eduardo Lenscak, referente de Derechos Humanos en la provincia de Formosa, se refirió a la posibilidad de que el presidente Javier Milei indulte a los militares genocidas.

Según trascendidos periodísticos en la Casa Rosada lo están analizando, pero, al margen de ello, enfatizó que “mientras tanto las causas continúan y posiblemente se sigan a través de los distintos organismos de derechos humanos”, por consiguiente, “sigamos presionando para que esas causas se juzguen y se condenen”.

Para que así “tengan su merecido” los que cometieron las peores barbaridades contra la condición humana, porque “han secuestrado a bebés, han arrojado a argentinos vivos de un avión”, entre otras atrocidades, remarcó, sin embargo, “de todo esto que ocurrió hace 50 años no se arrepienten de nada”.

Incluso hasta “lo niegan o lo reivindican en función de un modelo de país colonial como el que estamos sufriendo en estos momentos”, porque condenó que “hoy tenemos el mismo programa de José Alfredo Martínez de Hoz, que era el ministro de Economía del Gobierno cívico-militar, pero mucho más profundo con niveles de entrega que ni se pensaban en aquella época”, en alusión al Gobierno de Milei.

Ante esto, “es importante que el conjunto de la comunidad tome conciencia de lo que significa el modelo político de la colonia y dependencia que estamos viviendo”, por ello, remarcó que este 24 de marzo “es una oportunidad de reflexión”.

En ese sentido, afirmó que son “50 años en una Argentina que ha sabido independizarse y emanciparse gracias a tener un José de San Martín, quien no fue cualquier militar, porque él liberó no solamente a nuestro país de la colonia, sino a otros más y además dejó un legado importantísimo a través de su sable”.

Ese legado, dilucidó que se inscribe en el pensamiento de “no usar las armas en contra de los argentinos, ni de pelearnos entre nosotros, porque aquellos que lo hacen es en función de colonizarnos”, sin embargo, “esta dicotomía entre patria o colonia todavía sigue”.

Y trajo a colación en ese punto que San Martín, el Padre de la patria, “se tuvo que exiliarse porque Bernardino Rivadavia y toda su gente, todos sus ‘Mileis’ para contextualizarlo, lo acusaban de corrupto, por eso se tuvo que ir prudentemente”.

“Entonces tenemos que reavivar en estos 50 años las figuras de nuestros próceres y militares, que como él, han tenido un proyecto de país independiente, no colonizados”, instó, sobre todo, esto consideró que “es importante tenerlo en cuenta para aquellos que piensan que la política es una cuestión de cargos”.

Por el contrario, contundente, expuso que “la política es una cuestión existencial, donde o somos colonia o pensamos con criterio propio”, por eso, reiteró su postura de que “estos 50 años nos sirvan a todos los formoseños y todos los argentinos para que pensemos como país independiente y soberano”.

A continuación, a la consulta sobre los trascendidos periodísticos que señalan que desde el Gobierno nacional se está estudiando la posibilidad de indultar a todos aquellos que han cometido delitos de lesa humanidad, fue categórico en marcar que, no obstante ello, “mientras tanto las causas continúan y posiblemente se sigan a través de los distintos organismos de derechos humanos, por tanto, sigamos presionando para que esas causas de se juzguen y se condenen”.



