Denuncian la doble vara o selectividad en la vigilancia ideológica por parte del Ministerio de Capital Humano

Desde la Defensoría del Pueblo de la Provincia de Formosa, se criticó duramente a la Secretaria de Educación a cargo de Carlos Horacio Torrendell, que depende del Ministerio de Capital Humano liderado por Sandra Pettovello, “denunciando la grosera doble vara o selectividad en la vigilancia ideológica en supuestos casos de adoctrinamiento en ámbitos escolares”, toda vez que, en el caso de los hechos desarrollados en la EPEP Nº 548 Prof. Rodolfo Reinaldo Benitez, “en ningún momento se les faltó el respeto a los alumnos y menos aún se influyó en su libertad de conciencia, encontrándose ausente cualquier forma o tipo de agresión psicológica que es lo que sí prevé el art. 126 de la Ley Nº 26.206 de Educación Nacional”. El Ombudsman Provincial, Dr. José Leonardo Gialluca, señaló que, detrás de todo esto, solo existe una campaña anti derechos, negacionista, pro imperialista, que pretende amordazar la crítica, la libertad de expresión, el debate de ideas, pero eso no es educación y menos libertad. En este contexto, indicó la falta de acción del Ministerio de Capital Humano, frente a casos reales de adoctrinamiento y donde hasta, “Amnistía Internacional” y otros sectores han expresado preocupación por la doble vara y la intromisión en jurisdicciones locales en lo que respecta a las acciones contra el presunto adoctrinamiento político en Escuelas Argentinas. Desde Domingo Faustino Sarmiento que fomentó la educación pública a cargo del Estado y de masas, todo constituye un debate. ¿Acaso la formulación educar al soberano es inocua, inodora e incolora?. “Esa canalla no son más que unos indios asquerosos a quienes mandaría a colgar ahora si reapareciesen”, supo decir el -Padre del Aula-. ¿Racista?, ¿Violento?, pero todos los años le rendimos homenaje en todas las Escuelas Argentinas sin cuestionamientos. Eso sí constituyó un verdadero adoctrinamiento. ¿Quién adoctrina entonces?. ¿La docencia que no niega que en nuestro país se exterminó los pueblos originarios y se les sacó sus tierras o los manuales que durante generaciones inculcaron que hubo una campaña al desierto que solucionó el problema de las fronteras, borrando la presencia de seres humanos?. Javier Milei y la Senadora Nacional Patricia Bullrich, esta última perteneciente a una de las familias beneficiadas de esa práctica, quisieran en cambio que la escuela siguiera reivindicando a Julio Argentino Roca. ¿Acaso es adoctrinamiento explicar en geografía la diferencia entre extracción de recursos naturales y extractivismo como práctica depredadora del ambiente?. Seguramente al Ministro de Economía Luis Caputo y a las empresas amigas de la megamineria o el litio, les conviene que la docencia oculte que las empresas extranjeras se llevan nuestros minerales, dejando solo el 3% de su valor y originando cambios pasivos ambientales irreversibles que padecerán generaciones futuras de argentinos, llegando a financiar cátedras en universidades o realizar donaciones a escuelas escasas de presupuesto en la pre cordillera, “para que reine el silencio y nadie hable”. Por esto y muchos otros puntos más, al actual Gobierno Nacional y sus Aliados, en realidad pretenden que exista adoctrinamiento en los establecimientos educativos, pero, siempre que se diga que, todo lo que hacen está bien, evidentemente les incomoda la libertad de pensamiento y por eso, alientan la educación privada, porque ahí la ideología está predeterminada según el empresario o la iglesia que la financia. Para sincerarnos, existe en todo esto, una gran hipocresía, toda vez que el Ministerio de Capital Humano, nada hizo ni dijo cuando el Presidente Javier Milei en una Escuela de San Juan, al presentar su plan de alfabetización, “incentivó a los alumnos a gritar con él “Viva la Libertad Carajo” o cuando un grupo de niños de edad escolar fueron obligados a agradecer al Presidente de la Cámara de Diputados Martín Menem, los cuales estuvieron amenazados que no regresarían si no obedecían al ser llevados en una incursión escolar al Parque Arqueológico Saladillo de la Provincia de La Rioja. Entonces, nada deja de sorprender, puesto que, el Presidente de la Nación, siempre denunció a la escuela pública como centros de adoctrinamiento. “La educación pública es una maquinaria que lava cerebros y que forma a la gente en valores socialistas, cuyos valores de fondo son: el odio, resentimiento, trato desigual frente a la ley, robo”, señaló el mismo, en el Colegio Cardenal Copello de Devoto. No existe nada nuevo en realidad, salvo, un gran parecido a lo promovido por Jair Bolsonaro en Brasil con su plan “Escuelas Sin Partido” que tenía por objetivo, imponer neutralidad, desterrar la diversidad sexual, la ideología de género, concepciones “izquierdistas”, entre otras definiciones.



