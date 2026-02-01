Destacan experiencia pedagógica innovadora de la EPEP N° 331 presentada en el inicio del ciclo lectivo 2026 en Formosa

Autoridades del Ministerio de Cultura y Educación de la provincia de Formosa pusieron en valor la experiencia desarrollada por la comunidad educativa de la EPEP N° 331 “Amalia Valentina Parola”, a partir del proyecto denominado “Relatos Maromeros”, una propuesta que nació frente a una problemática detectada en el aula vinculada al déficit en la oralidad.

El director de Educación Primaria, Juan Meza, explicó que la iniciativa surgió como respuesta pedagógica concreta a esa necesidad. “Se inició un proyecto a partir del abordaje de la obra literaria Mister I, haciendo foco en temáticas como el bullying y la salud bucodental, que fue transmitido en vivo por streaming en el primer programa emitido”, detalló.

Según precisó el funcionario, la experiencia resultó “altamente significativa”, ya que permitió a los estudiantes expresar emociones, identificar situaciones de acoso escolar y reflexionar sobre las consecuencias de determinadas conductas. “A través del recurso de Mister I se generó un espacio de diálogo, escucha y construcción colectiva, fortaleciendo vínculos y promoviendo una convivencia escolar más respetuosa”, afirmó.

Asimismo, destacó que durante las representaciones y la producción del programa los alumnos fueron ganando seguridad y confianza, evidenciando avances pedagógicos concretos. “Cada vez que lo realizaban demostraban alegría y compromiso, siendo notorios los logros alcanzados”, subrayó.

La propuesta trascendió el ámbito institucional luego de la inauguración de la EPEP N° 548 “Profesor Rodolfo Reynaldo Benítez”, cuando la comunidad educativa de la Escuela 331 fue invitada a compartir su experiencia con el Gobernador de la provincia. La presentación se realizó mediante una transmisión en directo con formato de entrevista, generando un intercambio dinámico con el primer mandatario.

Por su parte, la referente provincial del Plan de Alfabetización, Mariel Rico, sostuvo que el eje central del proyecto radica en “formar ciudadanos capaces de desenvolverse en cualquier ámbito”. En ese sentido, remarcó que esta política educativa se enmarca en un trabajo sostenido desde hace años por la Dirección de Educación Primaria.

“Se trata de generar espacios para que las escuelas puedan abordar sus propias temáticas con herramientas pedagógicas y didácticas, promoviendo la producción de textos y su comunicación tanto escrita como oral en distintos contextos”, explicó.

Finalmente, Rico resaltó que la experiencia arroja resultados positivos que contribuyen a la formación integral de los niños en todo el territorio provincial, siendo notorio su desempeño en encuentros y ferias nacionales.

De este modo, la iniciativa de la Escuela 331 se consolida como una muestra concreta del impacto de las políticas públicas educativas orientadas al fortalecimiento de la alfabetización, la expresión oral y la construcción de ciudadanía desde las aulas formoseñas.



