Más de 60 mujeres del oeste formoseño participaron de una charla sobre salud integral

La actividad fue organizada por el centro de salud Lote 8, en el marco del Mes de la Mujer, y reunió a vecinas de comunidades criollas y originarias del departamento Ramón Lista.

En la mañana de este martes 17, el equipo del centro de salud Lote 8 llevó a cabo una charla-taller destinada a vecinas de esa localidad y de otras comunidades cercanas del departamento Ramón Lista, en el oeste de la provincia de Formosa.

Durante el encuentro se abordaron diversos temas vinculados al cuidado integral de la salud, entre ellos el lavado de manos, la higiene corporal, la salud bucodental y la importancia de la mamografía y del estudio de PAP para la detección temprana del cáncer de mama y del cáncer de cuello uterino.

“Fueron más de 60 las mujeres que se acercaron a participar de esta jornada, en la que quisimos reforzar la información que venimos difundiendo durante todo el año. Se trataron distintos temas relacionados con el cuidado de la salud, como parte de las actividades que el centro de salud Lote 8 lleva adelante en el Mes de la Mujer”, señaló el director del efector, licenciado Diego Fernández.

Entre las asistentes se encontraban vecinas de Tucumancito, Lote 1, Tres Palmas, además de Lote 8 y de otras poblaciones aledañas, con quienes compartieron una chocolateada, sorteos y la entrega de presentes alusivos.

Asimismo, se explicó cómo se realiza la toma de muestra de PAP, así como el autoexamen mamario y la mamografía, para que las mujeres cuenten con información clara sobre estos estudios de control, gratuitos, sencillos y fundamentales para la detección temprana.

Seguidamente, Fernández indicó que también se brindó información y consejos sobre planificación familiar, métodos anticonceptivos y procreación responsable.

Otros de los temas abordados fueron la alimentación saludable, el aseo e higiene personal, la pediculosis y otros cuidados del cuerpo.

Además, en esta oportunidad fue invitada a participar el área de violencia de género del destacamento de la Policía de la provincia de Formosa con asiento en Lote 8, que brindó información sobre esta problemática y los canales de abordaje disponibles en la comunidad.

“Desde principios de marzo venimos realizando actividades vinculadas al Mes de la Mujer. En esta ocasión, la charla comenzó con una reseña histórica y luego avanzó sobre distintos temas de salud. Además, ampliamos la convocatoria a otras comunidades, por lo que estamos muy contentos y agradecidos por la notable asistencia y participación”, expresó Fernández al concluir.



