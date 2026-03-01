Declararon de interés turístico la Fiesta del Pastelito Herradureño
El Ministerio de Turismo de la provincia de Formosa declaró de interés turístico la IV Edición de la Fiesta del Pastelito Herradureño, que se llevará a cabo este próximo sábado 4 de abril en la localidad de Herradura.
Este evento, impulsado por la comunidad y organizado por el Municipio local, se ha consolidado como un espacio de encuentro que reúne a vecinos, emprendedores, cocineros tradicionales, artesanos y visitantes en torno a una de las expresiones más auténticas del patrimonio cultural regional.
El pastelito herradureño, protagonista de la jornada, representa mucho más que una preparación gastronómica: es un saber que se transmite de generación en generación, una identidad que se prepara y se comparte en comunidad.
Desde el Ministerio de Turismo destacaron que este tipo de iniciativas fortalecen el desarrollo del turismo gastronómico y generan un impacto positivo en la economía local, promoviendo la participación de feriantes, prestadores de servicios y emprendedores.
Asimismo, remarcaron la importancia de seguir acompañando propuestas que nacen desde las comunidades y que contribuyen a posicionar a Formosa como un destino auténtico, con identidad propia y experiencias vinculadas a su patrimonio cultural.