Con productos frescos y de calidad, se desarrolló una nueva edición de las Ferias Paipperas

Como cada viernes, en el Polideportivo del barrio La Paz y la sede de Padre Grotti al 1040, el Instituto PAIPPA concretó una nueva edición de las Ferias Paipperas con éxito total y su tradicional presentación de productos frescos y de calidad directo del productor local a la mesa formoseña.

En ese marco, Pamela Moreyra, responsable del Área de Comercialización del IPAIPPA, explicó que, en esta jornada, “arrancamos antes” porque, particularmente, “la gente vino más temprano de lo habitual”.“Nosotros a partir de las 4:30 horas ya estamos acá poniendo la logística para que los productores puedan armar su mesa con sus productos; y, más o menos, tratamos de estirar lo más que podamos la apertura para que la gente que va llegando pueda comprar sus productos”, explicó.Y, este viernes, “tuvimos que abrir a las 5:20 horas porque había mucha gente ya esperando; y eso hace que en una o dos horas los productos se terminen”.Asimismo, la referente destacó que ofrecen productos “frescos y de calidad” y que los productores “se preparan” toda la semana para estas ferias, por lo que “un día antes ya están cosechando las verduras de hojas”.“La verdad que se vendió muy bien, obviamente siempre agradecer a las familias que nos siguen eligiendo, que siguen eligiendo consumir producción local y cuidar su propia economía por los precios que nosotros tenemos, al no tener un intermediarios”, sostuvo.Y añadió: “Obviamente que todo lo que los productores recaudan de vender en cada feria paippera, tanto aquí en Formosa Capital como en las diferentes localidades donde también estamos simultáneamente, es volcado en su casa, en su colonia, en su paraje”.De esta manera, Moreyra ratificó que “es una inyección económica importante la que generan estas ferias”.En esta oportunidad, detalló también, contaron con variedad de verduras como acelga, tomate, banana, apio, limón de diferentes tamaños, espinacas, zapallito, palta, entre otros productos que rondan entre 700 a dos mil pesos, por kilo, docena o mazo.“Más o menos rondan ahí, no nos pasamos de eso, mantenemos el precio, a partir de que se dispara mucho, pero dentro de todo tratamos de sostener lo más que podemos los precios para que la familia venga y pueda rendir su dinero”, aseveró.Por último, confirmó que estas ferias se realizan todos los viernes, aunque llueva, pero “las únicas fechas que se cambian son Navidad, Año Nuevo y Semana Santa”, siempre con sede en el Polideportivo La Paz, Padre Grotti al 1040 y el Centro Comunitario del barrio Nueva Formosa.