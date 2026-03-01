Con motivo de su aniversario, el TEP aprobó un logo bajo el lema “25 años defendiendo la democracia”

En este 2026, el Tribunal Electoral Permanente (TEP) cumplirá 25 años de su conformación en la provincia de Formosa. En ese contexto, el organismo aprobó por acta un logo bajo el lema “25 años defendiendo la democracia”.

Este significativo hecho pretende reflejar toda la actividad que desarrolla el TEP, indicó su integrante a la Agencia de Noticias Formosa (AGENFOR), la doctora Sandra Moreno.

También hizo un repaso de la historia, no sin antes mencionar que previo de su creación, funcionaba, como en muchas provincias, una Junta Electoral donde había un secretario electoral permanente con un plantel de personal mínimo. Ocupaba ese cargo el doctor Ricardo Roth, quien ya está jubilado, y los jueces se sorteaban.

Después, recién a partir de la sanción de una ley, el 6 de diciembre de 2000, que días más tarde se publica en el Boletín Oficial, se sientan las bases para la creación del TEP. Posteriormente, en el 2001 por resolución se crea formalmente el Tribunal con la designación de los tres jueces, quienes prestaron juramento el 24 de mayo y cuatro días después asumieron en sus funciones.

Ese primer Tribunal, según recordó, estaba constituido por los doctores Guillermo Alucín, Claudio Moreno y Verónica Hans de Dorrego. En el 2013 se produce una vacante al asumir Alucín como ministro del Superior Tribunal de Justicia, lugar que pasa a ocupar ella desde ese entonces.

Después ahondó en cuáles son las funciones que tiene este Tribunal, el cual específico que posee “una naturaleza jurídica sui generis, porque, si bien pertenece al Poder Judicial, tiene la superintendencia sobre su personal y cuenta con propio presupuesto.

En ese punto, resaltó también se le otorgó el rango de un organismo de la Constitución, tras la reforma de la Carta Magna Provincial celebrada el año pasado.

De allí su especial carácter, que tiene como competencia asignada regular a los partidos políticos, controlar su funcionamiento y todo lo que concierne al proceso electoral”, esto es, “desde que el gobernador Gildo Insfrán convoca a una elección provincial, o bien un intendente a una elección municipal, hasta la proclamación de candidatos. Se ocupa, asimismo, del reconocimiento de partidos municipales”, según detalló a esta Agencia.

En síntesis, esta actividad jurídica con toda la logística es desarrollada por el TEP. “Cabe destacar que los partidos políticos deben hacer a fin de año su memoria y balance, que deberá ser aprobada por sus respectivas asambleas partidarias, rendición que luego debe ser informada al Tribunal. Lo mismo que la renovación de autoridades”, agregó al concluir.



















