La diputada Escobar se expresó sobre la suspensión de la Ley de Reforma Laboral

La diputada provincial del Partido Justicialista (PJ), Estela del Carmen Escobar, celebró el reciente fallo nacional que ordena una cautelar que suspende más de 80 artículos de la Ley de Reforma Laboral, expresando que es un logro de la estrategia judicial que está llevando a cabo la mesa directiva central de la Confederación General del Trabajo de la República Argentina (CGT).

Esa estrategia es en el marco de una lucha frontal contra los atropellos que comete el Gobierno libertario contra los trabajadores, los sindicatos y la autonomía de las provincias.

En ese sentido este fallo “nos confirma el carácter inconstitucional de los articulados aprobados en el Congreso de la Nación y el tamiz regresivo y por demás dañino de la reforma a la Ley de Contrato de Trabajo y otras legislaciones especiales aplicables”, afirmó Escobar, quien también es secretaria general de Sindicato Docente de Formosa (SIDOFOR).

Por cierto, añadió, un juzgado nacional del trabajo advirtió que la aplicación inmediata de esta nueva normativa, en sus articulados más relevantes, iba a causar un daño masivo a un universo de trabajadores de todo el país, y por tal motivo dio por sentado que había peligro en la demora, resolviendo en consecuencia suspender 83 artículos de la Reforma Laboral.

A criterio de la gremialista todo este panorama judicial auspicioso, “es un anticipo de un sin número de fallos que se emitirán en el mismo sentido en varios puntos y jurisdicciones”.

Por otro lado, Escobar dejó en claro que “hay que ponerles límites al grupúsculo oligárquico que maneja los destinos de la Argentina y, para eso, nada mejor que resistir en la esfera judicial y concientizar en la sociedad la urgente necesidad de oponerse a toda violación a nuestras instituciones del mundo laboral”.

Además, la legisladora provincial lamentó que se haya elaborado una “ley nefasta, cuyos articulados fiscales apuntan al desfinanciamiento de las provincias, sin que se haya consultado a los gobernadores, y ni que decir a los gremios, a los cuales se los trata como si fueran convidados de piedra”.



