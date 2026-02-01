Con gran éxito, se realizó en Herradura el Festival de la Cerveza Artesanal

La segunda edición del evento se desarrolló el pasado sábado 28 de febrero, desde las 20 horas, en la Plaza Unidad Nacional de la localidad.

La propuesta contó con el firme acompañamiento del Gobierno de la provincia de Formosa, el apoyo del Ministerio de Turismo y la articulación con la Municipalidad de Herradura.

“La noche estuvo llena de música y diversión, con los shows en vivo de La Banda de los Foras y Enzo & Matías, quienes nos hicieron cantar y bailar sin parar”, se destacó desde el Municipio de Herradura.

Además, comentaron que “el Ballet ‘Huellas de mi Pueblo’ y ‘Raíces de mi Tierra’ regalaron increíbles números artísticos, mientras vecinos y turistas disfrutaban de las mejores cervezas artesanales de ‘Herreña Cervecería Artesanal’ y ‘Brinus Cerveza Artesanal’”.

También se realizaron sorteos de presentes brindados por los emprendedores y negocios locales, “lo que hizo la noche aún más especial”, subrayaron.

A modo de balance, resaltaron el éxito de convocatoria del evento, indicando que “fue una noche única de música, cerveza y amigos que quedará en la memoria de todos”.



