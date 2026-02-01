Nuevos egresados de Enfermería Universitaria en la UPLaB

Con enorme alegría, la Universidad Provincial de Laguna Blanca celebra a sus nuevos egresados de la carrera de Enfermería Universitaria.

El pasado viernes 27 de febrero, en la Universidad Provincial de Laguna Blanca (UPLaB) se vivió una jornada muy especial, marcada por el esfuerzo, la vocación y el compromiso con la salud de la comunidad.

Los flamantes graduados son: Edgar Ezequiel Esteche (Laguna Naineck), Rosana Gamarra Galeano (Laguna Blanca), Dina Elizabeth González (Laguna Blanca), Melanie Alexandra Leguizamón (Buena Vista), Cynthia Magalí Montenegro (Formosa Capital), Karen Yamilen Moreno (Riacho He Hé) y Andrea Soledad Resquin (Laguna Naineck).

A ellos se suman Camila Soledad Ramírez y Milagros Ailén Segovia Alfonso, ambas oriundas de la localidad de Laguna Blanca, quienes habían alcanzado el ansiado título profesional unos días antes.

En ese sentido, la casa de estudios provincial les agradeció por “elegir formarse en la UPLaB y por apostar a una profesión que transforma realidades”, deseándoles “un camino profesional lleno de compromiso y humanidad”.



