Los Gimnasios Terapéuticos incorporarán clases de pilates en todo el territorio provincial





Por eso, la formación docente ya está en marcha, teniendo en cuenta el cronograma de inicio de clases a partir del próximo lunes 16.

Este lunes 9, por la tarde, inició el curso “Actividad física de manera responsable” dictada por la Secretaría de Deportes y Recreación Comunitaria, en el estadio Cincuentenario. El mismo se realizará en dos jornadas, concluyendo el martes 10 a partir de las 8.30 horas en el Centenario.

En este marco, el Gobierno de Formosa concretó la incorporación de 50 camas de pilates, fruto de un acuerdo estratégico entre la Secretaría de Deportes y Recreación Comunitaria y la Administración de Tributos Provinciales (ATP), para incluir este servicio a las actividades brindadas en los Gimnasios Terapéuticos de todo el territorio provincial.

Al respecto, el secretario de Deportes, Mario Romay, explicó que “estas jornadas son para capacitar a nuestros profesores de la Secretaría y a Directores de Deportes de las Municipalidades respecto a lo que será este nuevo año de los Gimnasios Terapéuticos”.

Señaló que “la idea de que todos manejemos la misma línea de trabajo con el solo objetivo de brindar bienestar a nuestros adultos mayores en todo el territorio provincial”, añadiendo que “en esta temporada se ofrecerán clases de pilates”.

Respecto a las nuevas camas adquiridas, subrayó que “fue por decisión del gobernador Gildo Insfrán y tras la comunicación con Gustavo López Peña, administrador de la ATP, estas camas que podrían haber ido a una subasta hoy se transforman en un servicio directo para nuestros adultos mayores”.

Por esto, puntualizó que para garantizar el uso responsable del nuevo equipamiento, se inició la capacitación teórico-práctica en el Estadio Cincuentenario destinada a 196 profesionales de la educación física, que participaron de manera online y los Directores de Deportes de 24 localidades formoseñas.

Por su parte, el titular de la ATP, Gustavo López Peña, indicó que el organismo “trabaja permanentemente aportando herramientas que mejoran la calidad de vida de todo el pueblo formoseño y sobre todo en lo que respecta a los adultos mayores”.

Indicó que “las camas, que son 50, están sin uso y a través de un acuerdo con la Secretaría de Deportes, las ofrecimos para que los adultos mayores puedan realizar pilates, dentro del esquema de Gimnasio Terapéutico, en toda la provincia”.



