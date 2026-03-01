Llega la cuarta edición del Festival del Pastelito Herradureño 2026

Este evento gastronómico, que es uno de los más queridos, contará con shows musicales, sorteos y el Mercado Comunitario de Emprendedores con la comercialización de productos locales.

El próximo sábado 4 de abril se realizará la cuarta edición del Festival del Pastelito Herradureño 2026. Será a las 19 horas en la Plaza Unidad Nacional de la localidad de Herradura.

Andrea Salmón, responsable de Conexión Comercial, y Paola Monjes del Área del Comercialización de la Casa del Emprendedor, ambas áreas dependientes de la Subsecretaría de Empleo, dialogaron con la Agencia de Noticias Formosa (AGENFOR) y brindaron información relevante sobre el evento.

Precisaron que “se elegirán tres ganadores. El primer premio será de $400 mil pesos, el segundo de 300 mil y el tercero de 200 mil” e indicaron que para más detalles sobre las bases y condiciones e inscripción, deben comunicarse al 3704 295487.

Esta propuesta buscar acercar los productos locales del MCE a las familias formoseñas, además de continuar fortaleciendo el trabajo en comunidad, tanto en Capital como en el interior.

También, resaltaron que se trata de un trabajo en conjunto entre la Municipalidad de Herradura, el Ministerio de Turismo y la Subsecretaría de Empleo, haciendo extensiva la invitación a todos los formoseños.

“El Mercado Comunitario de Emprendedores acompaña a ese evento ofreciendo gastronomía, sector artesanal, shows en vivo y sorteos”, declararon.

Para cerrar, subrayaron que con esta acción se buscar continuar “apostando a lo local, fortalecer el mercado interno y robustecer el trabajo con emprendedores y productores formoseños”.



