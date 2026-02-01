Una pelea generalizada terminó con tres detenidos y dos policías en situación de disponibilidad

El hecho ocurrió durante el despeje de los corsos

Tres jóvenes se encuentran detenidos por pelear en vía pública; mientras que se inició una investigación administrativa por el actuar de los uniformados en el lugar.

El hecho ocurrió este domingo alrededor de las 07:00 horas cuando integrantes de la Comisaría Estanislao del Campo realizaba servicio de despeje del evento de corsos locales.

Luego en la calle Hipólito Irigoyen casi avenida 2 de Abril observaron una gresca entre dos grupos de personas.

De inmediato actuaron rápidamente, donde tres sujetos opusieron tenaz resistencia ante el accionar policial, no obstante a ello fueron detenidos.

Fueron identificados y en el cacheo preventivo se constató que tenían estupefacientes, más precisamente marihuana.

Se labraron las actuaciones correspondientes y los detenidos fueron trasladados hasta la dependencia policial, confeccionándose un expediente judicial que, conforme acordada, fue remitido al juzgado de Instrucción en turno.

Por otra parte y a raíz de videos que fueron difundidos en redes sociales con respecto a la intervención policial en dicho lugar, el Comando Superior dispuso la sustanciación de una causa administrativa interna a fin de establecer el actuar de los funcionarios, pasándose a situación de disponibilidad y apartados de la función pública a dos efectivos de la fuerza que actuaron en la intervención.



