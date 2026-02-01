Insfrán anunció un incremento salarial para el sector público de 14 % para el primer semestre: 7 % a partir de marzo y 7% a partir de abril

AUMENTO SALARIAL





Ante el escenario socioeconómico actual del país, caracterizado por políticas del gobierno nacional que generan pérdida del valor real de salarios y jubilaciones frente a una persistente inflación, así como una caída del empleo, del consumo y de la actividad económica, lo cual disminuye drásticamente la recaudación provincial, se torna imprescindible tomar nuevas medidas necesarias para apuntalar el poder adquisitivo de los ingresos de los empleados públicos y jubilados provinciales, ello acorde a las posibilidades del Tesoro local.





En este marco, se ha acordado con los representantes de Entidades Gremiales, las siguientes novedades de política salarial a aplicarse a partir del 1 de marzo:





I) Un incremento del 14% en las remuneraciones del Sector Público para el primer semestre del corriente año, el cual será efectivo de acuerdo al siguiente cronograma:

7% a partir del 1 de marzo.

7% a partir del 1 de abril.





En ambas etapas, los porcentajes se aplicarán sobre los valores de haberes vigentes al mes de febrero del corriente año.

La medida comprende a las Jubilaciones y Pensiones que paga la Caja de Previsión Social.





Este aumento porcentual ordenado se extiende, conforme al cronograma anunciado, a los diferentes beneficios complementarios legales remunerativos que perciben los Agentes Activos de los distintos escalafones de la Administración Provincial: guardias, horas extras, días inhábiles, servicios por antigüedad, entre otros.





II) Asimismo, se fijan los sueldos mínimos de bolsillo garantizados para los Agentes Activos de todos los escalafones:

Marzo $940.000

Abril$1.000.000





Es importante destacar que las sumas mínimas de bolsillo indicadas no incluyen las asignaciones familiares, como tampoco al resto de los complementos y/o suplementos que pudieran corresponder a los Agentes de los diferentes escalafones: horas extras, asistencia social al personal, fondo estímulo, productividad, guardias, entre otros.





III) Por su parte, para el Escalafón Docente se fijan los nuevos valores del Punto Índice para los meses que se indican:

Marzo $1566,441872

Abril$1668,919378





IV) También se ha acordado un incremento del 35% en el valor actual de las Asignaciones Familiares establecidas por la Ley N° 1646 para los Agentes Activos y Pasivos de la Administración Provincial.





V) Finalmente, se dispuso que el porcentaje de aumento anunciado alcanza también a los Beneficiarios comprendidos por la Ley N° 482 del Instituto de Pensiones Sociales.





Este conjunto de medidas de política salarial adoptadas para beneficio de los Agentes Activos y Pasivos de la Administración Pública Provincial, representa para el Tesoro local, en términos acumulados durante el presente año, un desembolso incremental superior a los $140 mil millones, que se financiarán íntegramente con Recursos Corrientes del Presupuesto Provincial, es decir, sin acudir a endeudamiento.



