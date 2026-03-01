Aprehendieron a tres sujetos y secuestraron cocaína, marihuana, dinero y motos en el barrio Namqom

• Estos son los resultados de operativos de control y patrullajes preventivos en el barrio Namqom y sectores aledaños

Efectivos de la Dirección General de Drogas Peligrosas, de la Delegación de la Unidad Regional Uno en el Distrito Cinco y el Grupo de Operaciones Motorizadas detuvieron a dos sujetos, retuvieron a un adolescente y secuestraron cocaína, marihuana, dinero, teléfonos celulares y dos motocicletas.

El lunes último, a partir de las 15:00 horas, los policías desplegaron un operativo de control vehicular en los principales accesos del barrio Namqom, Lote 33 Bis, Lote Rural 67, Parque Norte, La Celina Bis y zonas aledañas, con el objetivo de prevenir hechos delictivos vinculados al narcomenudeo.

En ese contexto, sobre la Ruta Nacional N° 11, frente a la cancha del club Almirante Brown, los investigadores demoraron la marcha de un sujeto que circulaba en una moto.

Al solicitarle la documentación, el individuo evidenció un marcado estado de nerviosismo e intentó retirarse del lugar.

Tras un control minucioso del rodado, los policías hallaron ocultos en el baúl, camuflados entre herramientas, una bolsa de polietileno con 102 envoltorios de cocaína fraccionados, listos para su comercialización.

Además, entre sus pertenencias tenía más de 300.000 pesos y terminó aprehendido.

Luego, alrededor de las 16:45 horas, arribaron al mismo control dos jóvenes que se desplazaban en una motocicleta de 125 cilindradas, uno de los cuales intentó descartar de una caja de cigarrillos un envoltorio con marihuana.

Según el protocolo vigente y en presencia de los padres del adolescente, se le solicitó que exhiba sus pertenencias y sacó del bolsillo de su bermuda otros envoltorios de polietileno con la misma sustancia, procediéndose a su retención, con intervención al Juzgado de Menores.

Más tarde, cerca de las 18:30 horas, una patrulla del Grupo de Operaciones Motorizadas (GOM) identificó a otro sujeto que merodeaba un sector del barrio Norte Bis.

Durante el procedimiento se tornó agresivo y se generó una situación de tensión, que incluyó la intervención de vecinos del lugar, por lo que fue trasladado a la dependencia policial.

En el cacheo preventivo, realizado en presencia de testigos, se halló entre sus prendas de vestir un envoltorio que contenía una sustancia que dio positivo para marihuana durante la prueba con reactivos químicos.

Los elementos secuestrados en poder de los individuos, mayores de edad, fueron puestos a disposición del Juzgado de Instrucción y Correccional contra el Narcocrimen.

Después, el martes último se realizaron allanamientos en los barrios Simón Bolívar y Fray Salvador Gurrieri, donde secuestraron más elementos de interés en la causa.