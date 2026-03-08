“Abriendo Surcos” realizó una nueva donación al Hospital de la Madre y el Niño

En el marco de la colaboración permanente con ese efector de la ciudad de Formosa, la Fundación “Abriendo Surcos” realizó este jueves 12 una entrega de insumos que incluyó materiales para la parte de sanitarios.

Sin dudas, esta contribución ayudará a un mejor funcionamiento de esta institución insignia de la salud pública, que depende del Ministerio de Desarrollo Humano.

La referente de esta fundación, la contadora Beatriz Lotto, también diputada provincial justicialista, dialogó con la Agencia de Noticias Formosa (AGENFOR) y expresó que el fin de esta acción es contribuir a la mejora de las condiciones edilicias del nosocomio.

“Si bien está dotada de todo lo que se necesita como institución sanitaria”, no obstante, subrayó que “siempre se busca ayudar desde el punto de vista social”, para así “retribuir, de alguna forma, todo el trabajo que ella le brinda” a la comunidad formoseña.

“Ese es el compromiso permanente que tiene la Fundación”, acentuó, la cual tiene un lazo construido hace ya “mucho tiempo” con el efector sanitario, el cual se afianza con este tipo de acción.

Además, recordó Lotto que en el tiempo de campaña de la prevención del cáncer de mama, esto es el Mes Rosa, que se celebra en octubre de cada año, el Hospital le brinda asesoramiento, “y así nosotros podemos llegar con el mensaje a la sociedad”.

En esas campañas son múltiples las actividades que se desarrollan, donde también “los medios de difusión, así como las entidades públicas y privadas son muy importantes en ese sentido”, reconoció.

Por otro lado, en cuanto a la donación, puntualizó que ésta surgió luego de mantener un diálogo con el director Víctor Fernández, quien le agradeció y, en tal sentido, puso en relieve que “siempre están colaborando con nosotros”.

En este caso, “son insumos para arreglar los diferentes sanitarios, sobre todo, de las salas donde se encuentran las madres en la parte obstétrica y la pediátrica”, detalló.

Así que ahora ya “se comenzarán con los arreglos”, agregó muy contento.



