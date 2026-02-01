Militantes analizaron en detalle el mensaje del Gobernador

El Centro de Estudios Políticos Juan Domingo Perón inició, como todos los años, una serie de encuentros con dirigentes y militantes barriales y juveniles, donde analizaron en detalle cada uno de los puntos del discurso del gobernador Gildo Insfrán, el pasado 1° de marzo en la Legislatura provincial.

“El mensaje del Gobernador se convierte, año tras año, en un documento que brinda respuestas claras de la situación mundial y del presente de nuestro país. Es, no solo un balance de gestión, sino una definición contundente acerca de la complejidad de los cambios vertiginosos a nivel internacional, y la penosa situación nacional por las políticas de Javier Milei. Todo esto debe ser analizado para convertirse en herramientas de militancia” señalaron los organizadores.

En ese sentido, el diputado provincial y referente del Centro de Estudios, Agustín Samaniego, sostuvo que “todos los formoseños somos protagonistas del Modelo Formoseño. Debemos alimentar nuestra conciencia provincial, imbuidos de los alcances y logros de nuestro modelo, de sus raíces filosóficas y de sus enormes desafíos para el futuro”.

“Esa es la tarea de la hora. Militar. Esclarecer. Compartir experiencias. Abrazar a nuestro pueblo. Brindar esperanzas en estos momentos de tanta incertidumbre y de sufrimiento por las políticas económicas del gobierno nacional”, destacó.

Bajo el lema “Capacitación y militancia” se continuarán efectuando estos encuentros en diferentes barrios de la ciudad, con referentes de cada una de las organizaciones y agrupaciones.



