Brindaron herramientas y conocimientos para potenciar a empresarias y emprendedores de Formosa

Este el viernes 13, la Cámara de Mujeres Empresarias de Formosa (CAMEFOR) llevó adelante una “Caminata de Mentoreo de Voces Vitales”, una iniciativa internacional que promueve el intercambio de experiencias, el liderazgo y el desarrollo personal y profesional de mujeres comprometidas con el crecimiento de sus comunidades.

Cabe destacar que esta propuesta es parte de una red global de encuentros que fomentan el aprendizaje, el acompañamiento y el fortalecimiento de liderazgos femeninos, que, en este caso, se desarrolló durante la mañana en el Galpón “G” del Paseo Costanero de la ciudad de Formosa.

Este año, la caminata de mentoreo se llama “Propósito en movimiento”, a la que se invitó a participar a los organismos del Gobierno provincial y del Banco Formosa. También a las mujeres de la Policía de Formosa y otras organizaciones, asociaciones y federaciones de la provincia.

Como por ejemplo, a la Unión Industrial de Formosa. Incluso instituciones como la Policía de Formosa, también estuvieron invitados referentes de ciudades de la hermana República del Paraguay.

Desde la Subsecretaría de Empleo se destacó la importancia del evento. De allí que también con la Casa del Emprendedor lo estuvieron acompañando, informó Mariángeles Vicentín, quien está a cargo en este momento del área.

La sede de ese espacio está en la calle Maipú 45 de la ciudad de Formosa. “Allí todas aquellas personas que quieren emprender o que ya comenzaron a hacerlo pueden concurrir al lugar para llevar su idea y allí asesorarse con diferentes profesionales que están para brindar ese apoyo”, indicó.

Y subrayó que “es totalmente gratuito, ya que este espacio está dentro de políticas públicas, pensadas para que puedan adquirir las herramientas necesarias”.

Y también funciona allí “el Área de Comercialización, que es la encargada de los Mercados Comunitarios de Emprendedores (MCE). Son varios los espacios de venta, por ejemplo, está el que se encuentra en el barrio La Paz, donde las jornadas de comercialización son los viernes. Así como también existen en localidades del interior. Entre ellas, en Herradura, Pirané, Pozo del Tigre.

Mediante todo esto, desde la Subsecretaría Empleo se pretende generar “un círculo” para que, el emprendedor, que va con su idea o su proyecto ya en marcha, encuentre las herramientas y la formación que está buscando. Asimismo, se les ofrece con los MCE el ámbito donde “promocionar su producto”, sintetizó la funcionaria.

CAMEFOR

Por su parte, la anfitriona del evento, la presidenta de la CAMEFOR, Norma Ríos, explicó de qué se trata esta “Caminata de Mentoreo de Voces Vitales”, declarada de interés legislativo.

Puntualizó que en esta actividad “no es que se camina, sino que unimos a una emprendedora o una persona aprendiz que está buscando herramientas para potenciar su proyecto, ya sea empresa o comercio. Incluso, para potenciar su desarrollo personal”.

Por ese motivo, se convoca tanto a empresarias como empresarios interesados en hacerse de ese conocimiento y herramientas, “a los fines de que lleguen más rápido al objetivo que persigue todo el proceso de su emprendimiento, ese es, a grandes rasgos, lo que se pretende con esta propuesta”, sintetizó.

“Además –añadió- de poder encontrarse mentores que los pueden escuchar y orientar en el proceso que ellos están transitando en su proyecto”, ya que “los consejos que les brindan son importantes para hacer crecer sus emprendimientos, también se genera un intercambio y una red de formoseños y formoseñas”.

Asimismo, valoró a las representantes de Alberdi, Pilar, ciudades de la hermana República del Paraguay, quienes “mostraron lo que saben hacer artesanalmente” durante este encuentro sumamente importante para el sector emprendedor y empresarial.











