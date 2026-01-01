Zanin felicitó al equipo del Hospital de Alta Complejidad por la realización de tres trasplantes renales en menos de 72 horas

El presidente de la Federación Económica de Formosa, Enrique Zanin, expresó su profundo reconocimiento y felicitación a los profesionales del Hospital de Alta Complejidad “Pte. Juan Domingo Perón”, tras la realización de tres trasplantes renales en un lapso menor a 72 horas, un logro médico de enorme relevancia para la provincia.

Zanin destacó el alto nivel de profesionalismo, el trabajo multidisciplinario y la vocación del equipo médico, técnico y de apoyo que hizo posible un operativo de gran complejidad, permitiendo mejorar de manera significativa la calidad de vida de pacientes jóvenes que atravesaban situaciones clínicas críticas. Asimismo, puso en valor la solidaridad de los donantes y de sus familias, subrayando la importancia de la donación de órganos como un acto profundamente humano que salva y transforma vidas.

En ese marco, recordó que estos avances son parte de la visión estratégica trazada por nuestro Gobernador, el doctor Gildo Insfrán, en el marco del Modelo Formoseño, una concepción de Estado presente que entiende a la salud como un derecho fundamental, que incluye, protege y genera nuevos derechos para todos los formoseños y formoseñas, vivan donde vivan.

Finalmente, el titular de la Federación Económica remarcó que contar con un hospital de alta complejidad, con capacidad para llevar adelante procedimientos de este nivel, no solo es motivo de orgullo provincial, sino también una muestra concreta de cómo la inversión sostenida en salud pública fortalece el desarrollo humano, social y productivo de Formosa.



