Desde Ingeniero Juárez siguen generando oportunidades de formación para la juventud

El intendente de Ingeniero Juárez, Rafael Nacif, destacó el trabajo que viene realizando el Municipio para acercar oportunidades de formación y capacitación a los jóvenes de la comunidad, a partir de una política de articulación con el Gobierno de la Provincia de Formosa.

En ese marco, recordó que recientemente la localidad recibió a las máximas autoridades y al equipo del Instituto Politécnico Provincial “Dr. Alberto Zorrilla”, en una jornada destinada a promocionar las carreras que ofrece esta institución de formación pública, gratuita y de excelencia. “Ese encuentro marcó el inicio de un camino de gestiones y acciones concretas para convertirnos en un puente entre nuestros jóvenes y las oportunidades que genera el Estado provincial”, señaló.

A partir de esas gestiones, el Municipio avanzó en la planificación de capacitaciones y cursos que se dictarán en la propia localidad, con el objetivo de que vecinos y vecinas puedan formarse en oficios y adquirir herramientas que les permitan emprender y proyectar su futuro sin tener que irse de su lugar.

En ese sentido, el jefe comunal anunció que en los próximos días se pondrá en marcha la primera capacitación en Reparador de PC, una propuesta pensada como un paso inicial para abrir nuevas oportunidades de aprendizaje y salida laboral.

Asimismo, informó que tanto las inscripciones como las clases se realizarán en el Espacio Joven, un ámbito que —según remarcó— simboliza el encuentro, la integración y la construcción colectiva de proyectos junto a la juventud. “Creemos profundamente en nuestros jóvenes y en su capacidad para ayudarnos a superar los desafíos como comunidad”, afirmó.

Finalmente, Nacif invitó a la comunidad a estar atenta a la difusión de los detalles de la capacitación y alentó a participar de esta propuesta. “Todo crecimiento comienza con un primer paso, y ese paso es siempre el más importante”, concluyó.







