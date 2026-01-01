El Programa Aprender Jugando en el barrio Salvador Gurrieri

Como parte de las actividades de verano propuestas por la Fundación para la Asistencia Solidaria, el pasado viernes 30 en horas de la tarde, llevó adelante una serie de propuestas en la plaza del barrio, como parte del Programa “Aprender Jugando“.

Desde las 18 horas, niños y niñas de la zona pudieron disfrutar del desarrollo de juegos recreativos, merienda, baile, charlas sobre la salud bucal, entre otros, que hicieron una tarde inolvidable de verano.

Al respecto, la arquitecta Blanca Denis, presidenta de la FAS, indicó que se trató del cierre del espacio “Aprender jugando” que congregó a las infancias que participan de los 12 centros comunitarios que tienen entre la urbanización Salvador Gurrieri y 28 de junio.

“Recién terminamos una charla de prevención sobre el cuidado bucal, donde también le entregamos a los niños una pasta dental y un cepillo de dientes. También bailamos con los profes y luego, un refrigerio”, especificó.

Asimismo, Denis dijo que estos niños y niñas también concurrieron a la colonia de vacaciones del Complejo Paraíso de los Niños y, la semana próxima, visitarán el Parque Acuático “17 de octubre” por lo que “están con toda la ilusión de poder ir a ese lugar majestuoso que es un orgullo de todos los formoseños”.

“Es cerrar una semana de alegría, de diversión para los niños, también mostrando que acá en Formosa podemos vivir una realidad diferente a la que vive el resto del país en forma totalmente gratuita”, consideró.

Y añadió: “Los niños, los jóvenes tienen este tipo de espacios para la comunidad de contención y somos los militantes del Modelo Formoseño los que participamos con todo nuestro amor, con toda nuestra solidaridad para acompañar a las familias, sobre todo a los más humildes”.

A su vez, la referente de la Fundación, aseguró que “para nosotros no hay mayor gratificación que ver a un niño feliz” porque “ese es el objetivo: tratar de que todos ellos tengan la contención, la alegría que se merecen y que puedan disfrutar de un verano diferente”.

De esta manera, durante el resto de la semana, cuentan con un cronograma de verano que consiste en el acompañamiento escolar, club digital de verano, clases de arte, zumba, espacios para las madres, es decir, “un sinfín de actividades que hacemos con muchísimo amor”.

“Porque este es el Modelo Formoseño y la forma que nosotros tenemos de ser parte, es aportar nuestro granito de arena y tratar de articular todas estas acciones con las políticas públicas que se lleva adelante desde el Gobierno de la provincia”, cerró.







