Zanin destacó la innovación y el aporte al desarrollo productivo en la presentación del Sistema EDEN–Vibert

El presidente de la Federación Económica de Formosa, Enrique Zanin, participó de la presentación del Sistema Constructivo EDEN–Vibert y destacó la calidad del encuentro.

“Fue una charla excelente, con un alto nivel técnico y una visión clara de innovación para el sector de la construcción en nuestra provincia. Este tipo de propuestas fortalecen el entramado productivo y generan nuevas oportunidades para nuestras empresas formoseñas”, expresó.

Asimismo, agradeció especialmente a la Lic. María del Carmen Vega por la invitación y felicitó a EDEN – Vibert por la organización de un evento que aporta valor, conocimiento y crecimiento al sector económico de Formosa.



