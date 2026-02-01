Mayans aseguró que, cuando el peronismo vuelva al poder se revisará el acuerdo Mercosur-Unión Europea

El presidente del bloque Justicialista del Senado, José Mayans, aseguró hoy que, cuando el peronismo vuelva al gobierno en 2027, revisará el acuerdo comercial entre el Mercosur y la Unión Europea, dado que cuenta con una serie inconsistencias que perjudicarán a distintos sectores de la industria nacional.

Al mismo tiempo, cuestionó la innecesaria celeridad que le imprimió el oficialismo al tratamiento del convenio sin contemplar cuestiones como las asimetrías estructurales internas y externas existentes.

El dirigente peronista y ex presidente de la delegación argentina en el Parlamento del Mercosur (Parlasur) declaró que, cuando el justicialismo vuelva “al gobierno en 2027”, se van a revisar “estas inconsistencias” con el objeto de beneficiar a “la industria argentina”. En ese aspecto, señaló que, al no haberse hecho reservas por ejemplo en materia de protección del trabajo local, sectores como el automotriz y el farmacéutico pueden sufrir serias consecuencias cuando entre a regir este tratado.

Al criticar la premura con que se abordó el entendimiento en el Senado, advirtió que, cuando se tratan temas de tamaña importancia, es necesario darse tiempo.

Primero tengan institucionalidad”, replicó el formoseño. Y señaló que la Argentina debió incorporar alguna salvaguarda de la industria nacional para enfrentar los problemas de asimetría existentes no sólo con los países de la Unión Europea sino incluso con Brasil, que desde hace décadas viene invirtiendo y desarrollado su sector industrial. Alertó sobre la necesidad de que el país garantice la seguridad jurídica. Pero recordó el caso de la dirigente social y ex diputada del Mercosur Milagro Sala, quien, como consecuencia de una maniobra del ex armador de la mesa judicial macrista Fabián “Pepín” Rodríguez Simón, terminó encarcelada, luego de que la Corte Suprema de Justicia desconociera los fueros parlamentarios del Mercosur. Es decir, violara institutos que surgían de un tratado internacional como el regional.

Pero, luego, el propio “Pepín” Rodríguez Simón se amparó en los referidos fueros para eludir por tres años a la justicia argentina, que lo reclamaba en una causa por extorsión y asociación ilícita, y que después lo declaró inocente. “¿Así va a haber seguridad jurídica en el país?, con los grupos de poder económico manejando como se les canta a la justicia nacional”, se quejó.

E insistió en que el tratado Unión Europea Mercosur, que puede ser beneficioso para la región, tuvo un innecesario tratamiento exprés en el Senado que impidió establecer algunos mecanismos de protección de la producción argentina. De esto se desprende que el acuerdo debe ser revisado y mejorado, con el fin de dar condiciones favorables a las pymes, la industria y las economías regionales.