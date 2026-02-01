Varios sujetos fueron capturados por causas judiciales

• Los procedimientos fueron realizados por la Zona Ocho del Comando Radioeléctrico Policial

Integrantes de la fuerza policial detuvieron a tres sujetos por diferentes delitos, en el marco de diversas intervenciones realizadas en barrios de la zona norte de la ciudad.

El primer caso se registró alrededor de las 18:00 horas del sábado último, cuando los efectivos del Comando Zona Ocho aprehendieron a un hombre por desobediencia judicial en la manzana 40, del barrio Simón Bolívar.

La tarea policial inició tras la denuncia de una mujer de 23 años, ante la presencia de un familiar que ocasionaba molestias frente al inmueble y que tenía una medida cautelar de prohibición de acercamiento.

La otra intervención se realizó a las 5:30 horas del domingo último, por un caso de violencia de género, cuando una mujer solicitó presencia policial en la manzana 71 del barrio 6 de Enero, donde estaba con su pequeño hijo, porque su pareja la agredió físicamente.

Incluso relató que el agresor aún la perseguía para golpearla, razón por la cual los uniformados montaron un amplio despliegue, localizaron al acusado y lo detuvieron; mientras que la víctima y su niño fueron contenidos y asistidos por el personal femenino de la Oficina de Género.

El último procedimiento tuvo lugar alrededor de las 20:34 horas del domingo, cuando los policías identificaron a un hombre frente a la manzana 37 del barrio Simón Bolívar y constataron que registraba pedido de captura por una causa de “Hurto”.

En todos los casos, los detenidos fueron trasladados hasta las dependencias policiales, notificados de su situación legal y puestos a disposición de la Justicia provincial.

Las intervenciones se concretaron en el marco de las tareas preventivas que desarrolla la Policía de manera permanente, lo que reafirma el compromiso institucional con el fortalecimiento de la seguridad pública y el cumplimiento de las medidas judiciales.