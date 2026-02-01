Equipo sanitario brindó atenciones médicas a comunidades cercanas a Las Lomitas

El director del Hospital Distrital de Las Lomitas, Javier Trachta, dialogó con la Agencia de Noticias Formosa (AGENFOR) y brindó precisiones de las atenciones primarias que dicho nosocomio está brindando a las personas de las comunidades Pilagá de Punta del Agua y La Línea.

Especificó que entre ambos lugares (que se encuentran situados en zonas aledañas a Las Lomitas) hay aproximadamente 255 habitantes, quienes reciben la asistencia médica del equipo que llega hasta ahí para realizarles los controles necesarios.

“El equipo sanitario está compuesto por médicos generalistas y pediatras, más un enfermero que también cumple la función de técnico en laboratorio, ya que en los controles siempre es importante la muestra de sangre y la toma de orina”, explicó.

Agregó que las muestras son llevadas al laboratorio del hospital y “cuando están los resultados, a través de los agentes sanitarios, se contacta a la persona para informarle los datos que se abordaron, haciéndole llegar el tratamiento en el caso que lo necesite”.

También, recordó que aquellos que tienen Mi Portal pueden ver los resultados allí.



