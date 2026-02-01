Zanin advierte sobre la reforma laboral y respalda la postura de Insfrán

Formosa, 18 de febrero de 2026 – El presidente de la Federación Económica de Formosa, CPN Enrique Zanin, expresó su firme rechazo al proyecto de reforma laboral nacional, coincidiendo con el pronunciamiento de los gobernadores. “Esta mal llamada ‘modernización’ debilita derechos, facilita despidos y agrava la precarización”, afirmó Zanin. Según señaló, esta reforma es “profundamente antifederal” y afectará a las economías regionales sin diálogo con las provincias.

El respaldo al gobernador Gildo Insfrán es claro. “No es la primera vez que nos ocupamos de estas amenazas. Nuestros diputados deben actuar para detener el retroceso”, indicó. Zanin remarcó la necesidad de políticas activas que promuevan producción y empleo genuino, en vez de precarización.

Estas declaraciones de Zanin se dieron luego de que se conociera el documento firmado por los gobernadores Axel Kicillof (Buenos Aires), Gustavo Melella (Tierra del Fuego), Elías Suárez (Santiago del Estero), Ricardo Quintela (La Rioja), Sergio Ziliotto (La Pampa) y Gildo Insfrán (Formosa). En dicho pronunciamiento, los mandatarios alertaron que la reforma “no moderniza, precariza” y que sus efectos impactarían gravemente en las economías regionales.