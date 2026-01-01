El jueves 26 se inicia el cronograma de haberes de febrero para agentes estatales

El Ministerio de Economía, Hacienda y Finanzas de la provincia de Formosa informó que a partir del jueves 26 del corriente se dará inicio al pago de las remuneraciones del mes de febrero correspondientes a los integrantes del sector público provincial.

Pasivos

En primer término, y, en jornada única, el jueves 26 percibirán sus haberes los jubilados y pensionados de la Caja de Previsión Social.

Activos

En tanto que el viernes 27 comenzará la cancelación de los haberes a los agentes activos.

En esta jornada se atenderán los compromisos de las remuneraciones de titulares de Documentos terminados en 0, 1, 2, 3 y 4; en tanto que el sábado 28 se operativizarán los pagos a aquellos con DNI finalizados en 5, 6, 7, 8 y 9, cumplimentándose de esta forma con la totalidad del componente sueldos del Rubro Personal del Presupuesto Provincial.

Desde el Ministerio de Economía, además, se indicó que los desembolsos por la totalidad de conceptos destinados a favor de los Recursos Humanos del Sector Público, con más las sumas remesadas a las Entidades Educativas de Gestión Privada, además de los importes asignados para la cobertura del Sistema Previsional local, ascienden a una cifra superior a los 97.500 millones de pesos, financiada íntegramente con Recursos Corrientes del Tesoro Provincial.



